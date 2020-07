Andalucía, con un 3 % de contagios por Covid frente al 5,2 % nacional

Andalucía tiene una tasa del 3 % de personas que ha tenido contacto con el coronavirus, una cifra que en toda España es del 5,2 %, según los resultados finales por comunidades, extraídos de test rápidos y no de inmunoensayo, del macroestudio de seroprevalencia.



La mitad de las provincias andaluzas tiene prevalencias por debajo del 3 %: la más baja la tiene Huelva (1,2 %), seguida de Cádiz (2,6 %), Sevilla y Córdoba, ambas con un 2,7 %.



En Jaén asciende al 4,4 %; en Málaga es del 3,6 %, en Granada del 3,5 % y en Almería del 3,4 %, según la última oleada del estudio de seroprevalencia realizado por el Ministerio de Sanidad y el Instituto de Salud Carlos III (ISCIII), que no aprecia diferencias ni por sexo ni por edad y descarta la inmunidad de grupo.





En el estudio, publicado en la revista científica ‘The Lancet’, se destaca la prevalencia más elevada de anticuerpos en personal sanitario (10 %) y en trabajadores de residencias y centros sociosanitarios (7,7 %).Los resultados del estudio han confirmado la gran variabilidad geográfica de anticuerpos al coronavirus, y mientras Madrid y Castilla-La Mancha duplican o casi lo hacen la tasa nacional, Baleares, Murcia, Asturias y Galicia no llegan al 2 %.En las anteriores oleadas, en Huelva han pasado del 0,5 % al 1,2 %, porcentaje que se mantiene en la tercera; en Almería fue del 1,8 al 1,6 hasta un 3,4 % final; en Cádiz fue del 1,5 %, luego del 1,6 y ahora del 2,6 %; y en Sevilla del 1,9 al 2,3 y al 2,7 %.En Córdoba, la primera oleada detectó un porcentaje del 2,0 %, la segunda del 2,6 % y la tercera del 2,7 %; en Granada fue del 2,3 al 2,8 y al 3,5 % de la última; en Jaén del 2,5, el 4 % y el 4,4 %; y en Málaga del 3,4 al 4 % y al 3,6 % de la tercera oleada.La tercera oleada del macroestudio, que arrancó el pasado 27 de abril en más de 36.000 hogares para medir el nivel de inmunidad de los españoles frente al virus, arroja unas cifras muy parecidas a las de los dos estudios anteriores, según ha destacado en rueda de prensa la directora del Centro Nacional de Epidemiología, Marina Pollán, encargada de dar a conocer los resultados.En este sentido, tanto el porcentaje de población con anticuerpos (el 5,2 %) como la distribución geográfica, se han mantenido muy similares a la anterior oleada, si bien entre la primera y segunda ronda del estudio un 7 % de los participantes han dejado de tener anticuerpos detectables de COVID, porcentaje que ha subido al 14 % de la segunda a la tercera ronda.El porcentaje nacional del 5,2 % apenas ha variado en las tres oleadas que se han hecho, ya que en la primera se estimó en un 5 % y en la segunda y tercera ha sido del 5,2 %, lo que descarta a corto plazo la inmunidad de grupo, según los autores del estudio.Madrid es la comunidad con el porcentaje de seroprevalencia más alto, un 11,7 %, seguida de Castilla-La Mancha con un 9,6 %; Castilla y león, con un 7,8 %, y Navarra (6,6 %); por el contrario, no llegan al 2 % Baleares (1,4 %); Murcia (1,6 %); Asturias (1,9), y Galicia (1,9 %).Por provincias, son cinco las que superan el 10 %. Además, de Madrid, Soria vuelve a liderar esta lista con un 14,4 %, por delante de Segovia (12,4 %); Cuenca (11,4 %) y Albacete (10,8 %).Mientras que la población que tiene anticuerpos frente al coronavirus es inferior al 3 % en otras veinte provincias: -A Coruña, Lugo, Ourense, Pontevedra, Asturias, Guipúzcoa, Lleida, Girona, Tarragona, Castellón, Valencia, Baleares, Badajoz, Huelva, Sevilla, Cádiz, Córdoba, Murcia, Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas.Y en otras 12 no se llega al 5 % -Cantabria, Vizcaya, Huesca, Teruel, Zaragoza, La Rioja, Cáceres, Alicante, Jaén, Málaga, Granada y Almería-.