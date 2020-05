Sanidad: un rebrote con un impacto similar a lo que tuvimos es posible

El director del Centro de Emergencias y Alertas de Sanidad, Fernando Simón, ha advertido este viernes de que "el riesgo de un rebrote de coronavirus con un impacto similar al que hemos tenido en muchas puntos de España es posible".



Fernando Simón ha hecho esta advertencia durante la rueda de prensa telemática diaria: "El riesgo de un rebrote está ahí, la inmunidad de nuestra población no es alta, del 5 %, con lo que el riesgo de un rebrote (...) es posible", ha comentado.



No obstante, ha asegurado que ese riesgo no es tan probable como lo era hace unos meses, porque ahora se sabe más del virus, los técnicos están mejor preparados y las medidas de prevención -ha dicho- "se van a estirar en el tiempo para que ese riesgo se mantenga muy bajo durante el tiempo suficiente".





El ultimo balance del Ministerio de Sanidad indica que el número de fallecidos con coronavirus ha caído a 138 tras el repunte del jueves, con lo que ya suman 27.459; sin embargo, la cifra de contagios ha subido ligeramente a 549, que elevan el total a 230.183.Los casos se han incrementado en los últimos dos días, según ha señalado Simón, y entre ellos están 367 profesionales sanitarios, que alcanzan ya un total de 50.455 contagiados.Esos casos de sanitarios -ha argumentado- se diagnostican con los test rápidos, pero probablemente más con PCR, la prueba más fiable, y en ello tiene mucho que ver "el esfuerzo que las comunidades tienen que hacer para garantizar que se prevén los riesgos en las fases de la desescalada"."Todo ese esfuerzo implica una sobredetección comparado con los periodos anteriores. Son casos mejor detectados", ha asegurado Simón, quien cree que por eso hay que tener cuidado a la hora de interpretar esta pequeña ondulación hacia arriba.Sobre la posibilidad de reinfección, Simón ha explicado que la mayor parte de lo que se ha considerado reinfeccion luego se ha demostrado que no era, con lo que la probabilidad será mucho menor de un 1 %. "Una posibilidad existe, pero muy baja", ha matizado.