Ser andaluza, pilar de las críticas a Díaz en las primarias del PSOE

Su condición de andaluza fue el principal motivo que sirvió para atacar en los medios de comunicación digitales a Susana Díaz en el proceso de las primarias a la secretaría general que el PSOE vivió en 2017, según una tesis doctoral defendida en la Universidad de Córdoba.



Lucía Carrillo, autora de una tesis que ha recibido la calificación de cum laude, mantiene que a la expresidenta de la Junta de Andalucía se le atacó "muchísimo por su regionalidad, por su origen andaluz" y que "se le agredió muchísimo más que a (María Dolores de) Cospedal y a (Soraya Sáez de) Santamaría" en el proceso similar que el PP desarrolló al año siguiente.



La tesis trata tanto el proceso de primarias socialistas, para lo que analiza cuatro medios digitales españoles y cinco italianos entre el 16 de mayo y el 21 de junio del 2017, como el procedimiento similar para optar a la Presidencia del PP del año siguiente, en el que compitieron María Dolores de Cospedal y Soraya Sáez de Santamaría, en cuyo fin se trataron informaciones de entre el 28 de junio y el 28 de julio de 2018.



Mediante el análisis de 615 textos periodísticos (526 de medios españoles y 89 italianos), Lucía Carrillo aborda "La (des)cortesía en la representación discursiva de la imagen de la mujer política en los medios de comunicación escritos digitales españoles e italianos".



En una entrevista con Efe mediante videoconferencia desde su residencia en Avellino, en Italia, país en el que reside desde hace dos décadas, la ya doctora afirma que "en las primarias del PSOE se vio que a Susana Díaz se le atacó por su género, mucho más que a las otras dos" mujeres que optaron a dirigir el otro partido principal de España.



Por ejemplo, según recoge la tesis, uno de los medios españoles estudiados cita en las fechas examinadas la condición de andaluza de Susana Díaz en 92 ocasiones, frente a las 36 que se refiere al origen madrileño de Pedro Sánchez y las sólo cuatro al hecho de que otro de los pretendientes a la secretaría general socialista, Patxi López, es vasco, al que se alude más por su estatus de exlehendakari, hasta en dieciocho veces.



Frente a ello, en las informaciones sobre las votaciones de la militancia del PP "de Cospedal y Santamaría no se habla de sus orígenes para nada, sin embargo sí sobre sus cargos", señala Carrillo, licenciada en Filosofía y Letras por la Universidad de Córdoba y en Lengua y Literatura Americana por la Università L'Orientale de Nápoles.



El trabajo de campo que concluye los tres años dedicados a la elaboración de la tesis doctoral permite mostrar su sorpresa a Lucía Carrillo, porque "en los periódicos italianos también se refieren a esa regionalidad (de Susana Díaz) cuando en Italia esa connotación no la perciben en el sentido negativo y despectivo".



Esa continua referencia a la condición de andaluza de Susana Díaz en la prensa española "ha llegado a los periódicos de Italia y lo han transferido sin tener la conciencia de que en España" esa referencia "tenía un tinte despectivo y negativo hacia la mujer", concreta.



Carrillo, que nació en Holanda de padres emigrantes cordobeses y que llegó a Córdoba con 10 años, razona que esa connotación se percibe en España debido a que "nosotros que somos andaluces y siempre hemos sufrido esa inferioridad, nos sentimos inferiores desde un proceso histórico que nos hace que se nos descalifique incluso sin hacer nada al respecto".



Aunque "la condición de andaluza de Susana Díaz fue un motivo de ataque dentro de las primarias del PSOE", en opinión de Lucía Carrillo, "su condición de mujer le afectó algo menos", aunque, en cambio, valora que se vio influenciada por "el evento sociocultural fortísimo que ocurrió en el 8-M a caballo de 2018 y 2019" a nivel mundial.



Lo que sí sorprendió "mucho" a la autora de la tesis fue que "las propias mujeres del PSOE atacaban a Susana Díaz, lo que encontré bastante llamativo, no por ser mujer, sino porque es una mujer la que ataca a una mujer".



La tutora española de la tesis, Ester Brenes Peña, profesora titular de Lengua española de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Córdoba, ha declarado a Efe que las conclusiones del trabajo "son relevantes para denunciar los estereotipos e imágenes negativas que, casi inconscientemente, se han asociado a la mujer, y, en el caso de Susana Díaz, además, a la mujer andaluza".



A juicio de la profesora del Departamento de Ciencias del Lenguaje, este "tiene un gran poder para crear y/o distorsionar la realidad, así como para crear determinadas percepciones sociales".



Para llevar a cabo el estudio de campo se analizaron en España textos de elconfidencial.com, elespañol.com, eldiario.es y okdiario.com, mientras que en Italia fueron de las ediciones digitales de 'La Repubblica', 'Corriere della será', 'Il fatto quotidiano', 'Il Foglio', 'Affari internazionali' y 'La riscossa', que la autora entiende medios de comunicación "de ideología contrapuesta".