COAG critica la "caída de precios en origen" de las hortalizas

La Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) de Andalucía ha criticado "la brutal caída de precios en origen" de las hortalizas, a pesar "del aumento del consumo" en los hogares durante la pandemia de coronavirus.

COAG ha explicado en un comunicado que "según datos oficiales, el consumo de hortalizas durante la pandemia se ha incrementado un 44%, mientras que los precios en origen descienden hasta un 77%". "Una realidad vergonzante que demuestra una vez más que la cadena alimentaria no está controlada por los organismos competentes, estamos vendidos, la alimentación está a merced de intermediarios especuladores que no entienden de calidad, ni seguridad alimentaria, ni mucho menos de responsabilidad social en plena emergencia sanitaria", ha afirmado el responsable de Frutas y Hortalizas de COAG Andalucía, Andrés Góngora.

"Y es que los especuladores, intermediarios de la cadena alimentaria, están haciendo su agosto a pesar del coronavirus, a costa del esfuerzo de los agricultores, que están al pie del cañón en estado de alarma produciendo alimentos frescos de calidad por los que le pagan una miseria", ha lamentado Góngora.

Según detalla el responsable de COAG, "la práctica de los especuladores es la siguiente: cuando sus necesidades de producto se ven satisfechas, tiran los precios al suelo al agricultor y mantienen precios altos al consumidor". "Por tanto, alteran el normal funcionamiento del sistema oferta-demanda y en estos momentos en que nos encontramos, en un equilibrio entre oferta y demanda, los precios los tiran hacia abajo sin escrúpulos", ha lamentado.

"En plena campaña de primavera, y en unas circunstancias excepcionales de confinamiento en el que ha aumentado el consumo de hortalizas, no hay justificación para que a los horticultores se les pague un 77% menos de media por sus productos", ha argumentado. Ante esta situación "insostenible", los agricultores "nos veremos obligados a arrancar nuestros cultivos antes de la finalización de la campaña, pues es insostenible mantener la producción vendiendo a pérdidas".

Asimismo, Góngora ha señalado que "la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA), no está haciendo bien su trabajo" y, por ello, le ha exigido que "vigile y que cumpla su función". Además, el responsable de Frutas y Hortalizas de COAG Andalucía hace referencia a las "masivas movilizaciones que los agricultores andaluces han llevado a cabo en los últimos meses, motivadas precisamente por la imposibilidad que tienen de poner precios a sus productos, quedando en manos de empresas intermediarias y distribuidoras que ejercen presión con maniobras especulativas que tiran por el suelo los precios".

"La Ley de Cadena Alimentaria no está funcionando, por lo que exigimos a los responsables políticos que tomen cartas en el asunto de manera inmediata, en estos momentos no podemos manifestarnos porque tenemos el deber y la responsabilidad de producir para alimentar a la sociedad, pero si esto no se arregla, si no se pone pie en pared y se impide que se siga robando a los agricultores, seguiremos con nuestro '¡basta ya!' hasta donde haga falta", ha asegurado.

Por último, Góngora ha remarcado que "no entendemos cómo el Gobierno permite lo que nos están haciendo a los agricultores y ganaderos" y ha resaltado que "se quiere informar a la opinión pública de lo que está pasando". "Sabemos que contamos con su apoyo, no vamos a parar de reivindicar precios justos por nuestro trabajo y, en definitiva, justicia", ha concluido COAG.

Por otra parte, COAG ha informado de que el precio que se le paga al agricultor por kilo a fecha de 24 de abril es como sigue: "berenjena larga 0,27 euros; calabacín verde 0,33 euros; pepino 0,23 euros; pimiento italiano verde 0,45 euros y tomate rama 0,18 euros".