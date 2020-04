La Junta ve lógico que desconfinamiento empiece por Huelva y Almería

El Gobierno andaluz considera razonable que las provincias de Almería y Huelva sean "las primeras" en donde se produzca el desconfinamiento, ya que es donde menos incidencia está teniendo el coronavirus, aunque si es "a nivel provincial, comarcal o local" lo debe decidir el Ejecutivo central.



El portavoz del Gobierno autonómico, Elías Bendodo, ha dicho que comparten que el desconfinamiento sea "asimétrico" porque "hay comunidades que se están portando mejor que otras" y, dentro de Andalucía, considera que "tiene sentido" que las primeras zonas sean las provincias de Almería y Huelva, con menos casos.



La fórmula la establecerá el Gobierno central y la Junta la "acatará", ha asegurado Bendodo en rueda de prensa telemática tras la reunión semanal del Consejo de Gobierno.





Ha explicado que el hecho de que unos municipios o comarcas se desconfinaran antes que otros no significaría que podría haber una movilidad "de uno a otro", sino que en esas determinadas localidades se podría "salir a la calle".Sobre la publicación de datos de coronavirus por municipios, ha insistido en que la Junta no tiene "ningún problema" en darlos, pero ha asegurado que se están limitando a cumplir las normas que ha impuesto el Ministerio de Sanidad, que "ha dicho que no".