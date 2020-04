Once diputados de Adelante, de Podemos, abonan sus ingresos al SAS

Once diputados de Adelante Andalucía, todos de Podemos, abonarán unos 31.667 euros al Servicio Andaluz de Salud (SAS) correspondientes a los ingresos a los que han renunciado durante las semanas de confinamiento de marzo y abril, una medida a la que no se han sumado los seis diputados de IU que completan este grupo parlamentario.



En total los once diputados morados de Adelante devuelven hasta el 60 por ciento de sus ingresos del mencionado periodo al SAS, como donación para luchar contra la pandemia de coronavirus.



La presidenta del grupo de Adelante, Teresa Rodríguez, ha explicado en un vídeo difundido por su formación que la iniciativa corresponde a la propuesta que hace unas semanas presentó en el Parlamento andaluz.





El objetivo era reducir el salario de todos los diputados de la Cámara andaluza y de no cobrar las dietas, propuesta que fue votada en contra por los grupos de PSOE, PP, Cs y Vox.Este grupo sostiene que, aunque la Presidencia del Parlamento asegure que no se van a cobrar las dietas por desplazamiento, eso solo corresponde a una parte mínima de la cuenta total de dietas por el ejercicio del cargo y no al total de las indemnizaciones que perciben los diputados."No es ninguna medida excepcional, pues ya en periodos normales no se cobra esa parte si los diputados no asisten a las sesiones parlamentarias", ha precisado.Rodríguez ha asegurado que desde su equipo van a cumplir con lo comprometido y van a recortar "un 30 % el salario y a renunciar al 100 % de las indemnizaciones que cobran los diputados sin justificar, a pesar de que nosotros hemos intentado que se justifiquen con tiques durante todos los meses de año".En total corresponde renunciar durante la cuarentena a entre un 45 y 60 % de los ingresos, variación que va en función de la diferencia salarial que hay entre algunos diputados.La dirigente morada ha afirmado: "no queremos donarlo, queremos devolverlo, hay quienes están donando a asociaciones de víctimas que se ha creado para la ocasión, cosa que nos parece un poco sospechoso, y nosotros queremos devolvérselo a la caja pública, a la caja de dinero de todo el mundo".La forma de hacer la devolución del ingreso al SAS será a través de la caja de donaciones, "la única forma que tenemos de devolver el dinero", ha explicado Rodríguez."No estamos de acuerdo con que la sanidad se financie con donaciones sino con los impuestos y garantizar el sistema de salud público y de calidad", ha precisado.