Timadores en tu móvil

Mientras países enteros se paralizan, la economía se congela y las tarjetas de crédito se quedan en las carteras, hay un tipo de profesional que está intentado sacar rédito de la crisis del coronavirus y solo necesita llegar hasta tu móvil: los ciberestafadores.



Obtener números de cuentas bancarias y robar datos personales son sus objetivos, y estos sus principales timos:

NETFLIX NO OFRECE 3 MESES GRATIS

Un mensaje de WhatsApp asegura que la plataforma de contenidos Netflix ofrece 3 meses gratis debido a la COVID-19.



Esto es lo que está llegando a los móviles: “Hola, debido a la actual crisis de la enfermedad COVID19, Netflix y WhatsApp (by Facebook) han decidido ayudar a los usuarios de todo el mundo a superar un poco el aburrimiento de no salir y disfrutar de la vida al máximo".



A continuación, se invitaba al receptor del mensaje a "obtener 3 meses completos gratis de Netflix sin condiciones" si pinchaba en un enlace del texto.



La Policía Nacional ha desmentido el mensaje a través de Twitter y ha pedido a los ciudadanos que no compartan información que no esté verificada ni pinchen en enlaces sospechosos.

MERCADONA NO HACE DESCUENTOS DE 500 EUROS

Durante la cuarentena han surgido en relación a los supermercados. El más reciente se trata de un mensaje de WhatsApp en el que se difunde un enlace con el que puedes obtener un vale de descuento de 500€ en Mercadona.



Con el cebo “supermercados Mercadona ha anunciado que regalará cupones de 500€ gratis durante el estado de emergencia”, se intenta redirigir a los usuarios a una página web que no tiene nada que ver con el sitio web del supermercado.



Al entrar, es necesario responder una serie de preguntas y compartir el descuento a veinte contactos o cinco grupos.



Es un ataque de "phishing", ya que Mercadona no organiza “ningún tipo de promoción ni sorteo” y siguen trabajando en “evitar este tipo de fraudes”, explican a EFE fuentes de la empresa de distribución.



“Se está utilizando nuestro nombre e imagen sin nuestra autorización, por lo que recomendamos que no se compartan datos personales ni bancarios”, han añadido.



Con respecto a este tipo de práctica, el Director Adjunto Operativo (DAO) de la Policía Nacional, José Ángel González, ha advertido del peligro de dar acceso a los ciberdelincuentes, ya que “tendrán en su poder nuestras credenciales de acceso y, además, podrán hacer uso de la tarjeta bancaria asociada a nuestra cuenta".

NO SE REGALAN 100 GB DE INTERNET

Otro de los timos dice regalar 100 gigas de internet durante 60 días por motivo de la cuarentena en "cualquier red móvil". De nuevo, a cambio solo es necesario pequeño gesto: pinchar en un enlace en el mensaje que ha llegado por WhatsApp.



El estafado llega así a una página donde te piden tus datos personales y compartirlo con 12 contactos. con el produciéndose un robo de información del DNI y de datos bancarios, como en el caso de Mercadona.



"Así roban tu información (DNI, datos bancarios…) para realizar compras y se expande la #estafa", ha advertido la Guardia Civil.

HOUSEPARTY NO HA SIDO HACKEADA

En otros casos, el robo de información no ha sido el delito real, sino una acusación falsa. La víctima de este mensaje ficticio ha sido la red social Houseparty, que se ha popularizado mucho durante el confinamiento en España.



Durante días circuló el pantallazo de un tuit de la Policía Nacional que acusaba a HouseParty de robar información personal y contraseñas a sus usuarios.



Varios usuarios de Twitter, además, apuntaron a hackers rusos como autores de este supuesto delito.



La Policía Nacional ha desmentido el pirateo y pide la cooperación de la población para no compartir información que no esté comprobada.



Houseparty, por su parte, ha respondido a este ataque a su reputación ofreciendo una recompensa de un millón de dólares para quien encuentre al propagador de este aviso falso.



“Todas las cuentas de HouseParty están a salvo, el servicio es seguro, nunca ha estado en peligro y no recopila contraseñas de otros sitios”.



FUENTES:

- Twitter de la Policía Nacional



- Fuentes de Mercadona



- Twitter de Guardia Civil.



- Twitter de Houseparty