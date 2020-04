617 mujeres atendidas por violencia de género durante confinamiento

El Instituto Andaluz de la Mujer ha atendido de manera telemática las consultas de un total de 617 mujeres relacionadas con la violencia de género durante las dos primeras semanas de confinamiento, según un comunicado de la institución.



Los ocho Centros Provinciales de la Mujer han mantenido por vía telefónica el contacto y las consultas psicológicas, jurídicas y sociales con las usuarias, y desde el 16 al 31 de marzo se ha atendido a un total de 961 mujeres, de las cuales un 64,20 % del total han sido por motivos de violencia de género.



En concreto, en Almería se ha dado cobertura a 136 mujeres, 101 por violencia de género;, 59 y 30 en Cádiz, 39 y 26 en Córdoba, 92 y 37 en Granada, 217 y 134 en Huelva, 51 y 21 en Jaén, 309 y 225 en Málaga 58 y 43 en Sevilla respectivamente.





La directora del Instituto Andaluz de la Mujer, Laura Fernández, ha recordado que “la violencia contra las mujeres no cesa” y ha destacado que el Instituto Andaluz de la Mujer “mantiene al 100 % todos sus recursos”, especialmente el teléfono de atención y los centros de acogida.Durante las dos primeras semanas de cuarentena han sido 48 las víctimas de violencia de género que han ingresado en alguno de los centros de acogida en Andalucía.La atención psicológica a hijos de víctimas ha contactado con más de 180 familias con las que se ha realizado 207 atenciones con una duración media de 30 minutos a través del teléfono y de videollamadas.Estas sesiones buscan no solo dar atención psicológica a los menores, sino que también se asesora a las madres para ayudar a sus hijos a sobrellevar las consecuencias del confinamiento y superar las pesadillas relacionadas con vivencias de maltrato.La campaña “Mascarilla 19” se ha puesto en marcha para facilitar que las víctimas comuniquen su situación “para que las mujeres puedan pedir ayuda en cualquiera de las cerca de 4.000 farmacias de Andalucía”.También se ha puesto en marcha la campaña “Si escuchas una situación de violencia de género: actúa y denuncia. No la dejes sola” para que ante sospechas de maltrato los vecinos den la voz de alarma.La guía de recursos para la atención de mujeres para situaciones de violencia de género se ha actualizado para adaptarse al estado de alarma, una situación que puede agravar la violencia contra las mujeres.La guía se puede encontrar en la web del Instituto Andaluz de la Mujer y recoge los recursos para atender y denunciar situaciones de violencia de género durante este periodo de confinamiento domiciliario.