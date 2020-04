Andalucía prevé empezar a fabricar en una semana su nuevo respirador

El respirador artificial para pacientes con coronavirus diseñado en Andalucía se puede empezar a fabricar en siete o diez días en cuatro provincias a razón de 50 unidades a la semana, aunque aún debe pasar un segundo ensayo clínico, validaciones técnicas y aprobarlo la Agencia del Medicamento.



El gerente del Servicio Andaluz de Salud (SAS), Miguel Ángel Guzmán, ha asegurado este miércoles en una comparecencia que inmediatamente se suministraría a los hospitales para atender necesidades ante el pico de casos que se prevé para los próximos días.



Ha destacado que están preparados para que cuando se necesiten respiradores, se disponga de ellos.



El nuevo dispositivo de este proyecto denominado "Andalucía Respira" usa piezas estándar de las que no hay carencia y para las que se está en proceso de acopio, ha manifestado el secretario general de Investigación, Desarrollo e Innovación de la Junta de Andalucía, Isaac Túnez.



Se trata de un "dispositivo de guerra" para una situación de escasez de recursos como la actual que no tiene tantos sensores ni capacidad como las de los respiradores comerciales, ni debe ser la primera elección en caso de que haya de los convencionales, ha precisado el cirujano Ignacio Díaz de Tuesta.



Él es creador del equipo que ha servido de base al modelo desarrollado y que ha explicado que en cuanto haya en una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) de un hospital un enfermo con los requisitos para someterlo al segundo ensayo clínico se hará, como se efectuó con éxito con una paciente en Antequera (Málaga).



Van a montar un cuarto prototipo esta semana para la homologación final y el plan de industrialización prevé fabricar al menos 300 unidades, ha precisado el catedrático de Ingeniería de la Universidad malagueña Víctor Muñoz.



Jaén, Sevilla, Málaga y Cádiz son las cuatro provincias andaluzas donde está previsto producirlos y se va a validar la fiabilidad del sistema y su competencia electromagnética para ver posibles interferencias con otros aparatos, no detectadas hasta ahora.



Muñoz ha indicado que ha sido "ingeniería en estado puro, hacer las cosas en el tiempo que se tiene y con los recursos que se tienen" e Isaac Túnez ha subrayado que se prevé esta semana hacer el segundo ensayo clínico y los últimos detalles técnicos para poder certificarlo.



Desde el Gobierno de la Nación y otros países se han interesado por este prototipo surgido de la colaboración entre grupos de investigación, el sistema andaluz de salud y la universidad, todo pivotando sobre el Instituto de Investigación Biomédica de Málaga (IBIMA).



El primer ensayo clínico, desarrollado este lunes, duró cuatro horas y diez minutos y permitió comprobar el correcto funcionamiento del respirador en ventilación y oxigenación del enfermo.



Fuentes del proyecto aseguraron días atrás que todo estaba dispuesto para empezar a fabricar de inmediato unos 80 primeros respiradores en Málaga en base a este prototipo cuando dé el visto bueno la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios.



El prototipo ha sido desarrollado en menos de una semana; el tiempo de fabricación es de dos horas; no lleva componentes móviles, lo que reduce el riesgo de fallo mecánico o fatiga de materiales, y permite modificar sencillamente parámetros como la frecuencia de respiración, presión y la relación inspiración-espiración.