La digitalización llega al sector agroalimentario y al comercio

La Consejería de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad y las Cámaras de Andalucía han celebrado dos encuentros online en directo con el objetivo de acercar las tecnologías más avanzadas a dos sectores estratégicos de la economía andaluza como son el sector agroalimentario y el comercio. La convocatoria, que se celebró a lo largo del día de ayer para el sector agroalimentario y hoy para el comercio, ha constituido un éxito de participación, superando todas las previsiones al registrar más de 500 inscritos.

Los encuentros han sido inaugurados por el presidente de las Cámaras de Andalucía, Javier Sánchez Rojas, y el consejero de Economía, Rogelio Velasco, que han insistido en que no se regatearán esfuerzos para estar al lado de las empresas ahora más que nunca, en un contexto de grave parálisis y extremada gravedad. En este sentido, ambos recalcaron que desde que asomó las crisis, se reaccionó inmediatamente, poniendo a disposición de las pymes las herramientas que pudieran ser más útiles en el estado actual de confinamiento.

“Queremos aprovechar todos los recursos a nuestro alcance para para que las empresas puedan hacer frente a los embates de este fenómeno histórico”, recalcó Sánchez Rojas, que puso de relieve, no obstante, la oportunidad de profundizar y perfeccionar las nuevas tecnologías. “La renovación del comercio era inevitable, un reto que pasa inexorablemente por la digitalización y las nuevas técnicas de venta on line de compra”, añadió, recalcando la importancia de una actividad “que ha sido y es vital y de la que no podemos prescindir. Vuestra experiencia, especialización y cercanía son irreemplazables para el sostenimiento de nuestra economía y su reactivación”.

Por su parte, el consejero ha apuntado que en Andalucía “el comercio representa un sector estratégico tanto por la dimensión que abarca, como por el empleo que genera”, a lo que ha añadido que “esta área de actividad es una pieza clave de la digitalización de la economía regional por los datos de valor que maneja dicho segmento”. De ahí que haya subrayado el esfuerzo de la Administración autonómica en tres dimensiones: el apoyo a través de ayudas públicas y de prestación de servicios avanzados, la sensibilización del tejido empresarial y la capacitación de profesionales para dotarles de competencias necesarias para abordar con éxito la trasformación de los negocios.

Estos encuentros online se enmarcan en el proyecto de Fomento de la Colaboración Intersectorial (FOCOIN) puesto en marcha para fomentar el desarrollo de la economía digital en Andalucía aprovechando el efecto tractor del sector TIC andaluz y favoreciendo la transformación digital de las pymes.