Los muertos en Italia son 7.503 y siguen bajando los nuevos contagios

El número de muertos con el coronavirus en Italia alcanzó hoy los 7.503, al registrarse 683 en veinticuatro horas, una cifra inferior al día anterior.



Los casos positivos actuales ascienden a 57.521, 3.491 más respecto al martes, con lo que bajan por cuarto día consecutivo los nuevos contagios, según los datos ofrecidos hoy por Protección Civil.



En total 9.362 personas se han curado (más de mil en las últimas veinticuatro horas) y el número total de casos de coronavirus desde que se detectó el brote en Italia es de 74.386.



Este miércoles, el jefe de la Protección Civil italiana, Angelo Borrelli, presentó a primera hora síntomas febriles, por lo que tuvo que abandonar el organismo y no ha ofrecido la rueda de prensa diaria con la que hasta ahora comunicaba los datos actualizados de esta emergencia.



Aunque Protección Civil informó en un primer momento de que la comparecencia ante los medios quedaba suspendida, finalmente acudieron el subdirector de la institución, Agostino Miozzo, y el director operativo Luigi D'Angelo.



Miozzo dejó claro que Italia está en un momento crucial para intentar superar el pico de transmisiones y comenzar a frenar la pandemia, algo que se verá en los próximos días.



"Estamos en una fase de aparente estabilidad, consideramos que el número de nuevos contagiados es coherente con la tendencia de la propagación que ha tenido el virus en el país. Es esencial todavía mantener las indicaciones que estamos dando desde hace semanas, cumplir las normas y no bajar la guardia", subrayó.



La región más afectada sigue siendo Lombardía, con 32.346 contagios totales y 4.474 fallecidos, seguida por Emilia Romaña (10.054 contagios), Véneto (6.442) y Piamonte (6.024).



De los 57.521 enfermos actuales, solo 3.489 se encuentran en unidades de cuidados intensivos, mientras que 30.920 están en aislamiento domiciliar y 23.112 ingresados en hospitales.



Para contener la pandemia, el Gobierno italiano ha impuesto una serie de medidas restrictivas, ha limitado la movilidad de las personas y ha cerrado las actividades productivas y negocios no esenciales, colegios y universidades, lugares de ocio y parques.