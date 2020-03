Sanidad privada confía en que en Andalucía no haya situación explosiva

El presidente de la asociación de empresas sanitarias de prestación de servicios asistenciales en Andalucía, Antonio Montero, confía en que en Andalucía no se llegue a la "situación explosiva" que hay en Madrid por el elevado número de contagios por coronavirus, si bien asegura que se está preparado para afrontar cualquier contingencia.



En una entrevista, el presidente de esta patronal, que engloba a los hospitales privados de Andalucía, ha dicho que, por ahora, "no ve que haya una situación explosiva" desde el punto de vista asistencial en esta comunidad, aunque ha precisado que todo esto es muy cambiante.



A su juicio, será clave desde hoy, miércoles, al próximo domingo porque se prevé que se produzca el pico de contagios y, en este sentido, ha hecho hincapié en que el sistema sanitario andaluz, tanto público como privado, está preparados para "lo que pueda venir".



La sanidad privada, que trabaja desde que se decretó el estado de alarma en España a las órdenes e integrada en el sistema público y así también lo decretó la Consejería de Salud de la Junta en su plan de contingencia para hacer frente a la crisis sanitaria, trabaja en "absoluta coordinación" con este departamento de la Junta a través de una mesa regional y también en cada provincia para coordinar los recursos asistenciales en función de la situación de cada una, ha destacado.



De hecho, ya hay bastantes pacientes por coronavirus en hospitales privados de Sevilla, Málaga y Córdoba, ha apuntado Antonio Montero, quien ha señalado que se han encontrado los mismos problemas que en la pública de falta de equipos de protección, aunque ha indicado que "parece que ya está llegando y se está suministrando mascarillas a los centros asistenciales".



No obstante, ha apuntado que los respiradores no están llegando porque, al igual que sucede en el resto del país, las fábricas están saturadas y, además, hay países como Alemania que han acumulado mucho material de este tipo.



Ha puesto en valor las iniciativas de algunas multinacionales como Airbus para fabricar respiradores o de Renault que está produciendo piezas también para respiradores.



Een la sanidad privada se produce una situación similar a la pública en cuanto al aumento de sanitarios contagiados en los centros donde se está tratando a esos pacientes y, por este motivo, han tenido que recurrir a más contrataciones para cubrir las bajas de los trabajadores contagiados o en cuarentena.



El resto de la actividad asistencial en el sector privado es muy baja, ya que, según el presidente de esta patronal, se han paralizado consultas e intervenciones, salvo las urgentes y las oncológicas, para poder estar preparado "para lo que pueda venir".



Aunque ha dejado claro la "absoluta disposición" de la sanidad privada para colaborar en esta situación, ha explicado que este sector vive la "tormenta perfecta", ya que no tiene ingresos económicos al haber paralizado prácticamente su actividad y no pueden "ni cerrar ni recurrir a expedientes de regulación temporal de empleo ERTE".



Ahora el sector privado "aguanta a pulmón" esta situación excepcional porque cobran a treinta o sesenta días y, por tanto, en marzo reciben los ingresos de la actividad desarrollada en los meses anteriores, pero a partir de abril o mayo pueden empezar los problemas financieros, si esta situación se prolonga, ha asegurado Montero.