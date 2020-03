¿Estás de cuarentena y ya has visto Netflix entero? Hay solución

Nuevos y difíciles momentos para los españoles. La crisis del coronavirus nos ha sorprendido a todos y las medidas que se están llevando a cabo aún más. El estado de alarma anunciado por Pedro Sánchez nos engloba en una situación que se había vivido en España anteriormente una sola vez. Los españoles tenemos un carácter muy peculiar, donde nos encanta salir a las calles a pasear, ir de tiendas o a socializar. Por ese motivo, muchas personas observan cómo esta nueva situación de estar confinados durante varios días en casa puede ser un problema. Para contrarrestar los efectos, lo mejor es aplicar soluciones y todo ello se soluciona gracias a los hobbies. Netflix es toda una salvación, pero incluso en caso de que hayamos visto Netflix España entero, no debemos preocuparnos.



¿Por qué? Bien razón está en la s VPNs, ya que si nos hacemos con una VPN específica para Netflix podremos ver el catálogo de otros países como EE.UU. En este artículo desatacamos todos los detalles.

La cuarentena por el coronavirus se lleva mejor gracias al contenido de Netflix

Quedarse en casa recluidos sin saber cuántos días permaneceremos, es complicado. En este sentido, debemos acudir a las alternativas y propuestas psicológicas que recomiendan los expertos. Más allá de los hobbies, lo cierto es que también hay que apostar por la tranquilidad y el yoga es la práctica ideal.

Volviendo a los hobbies, tenemos la suerte de que la tecnología nos brinda grandes posibilidades para poder divertirnos y también comunicarnos. Videoconferencias, juegos en Internet o contenidos en streaming de Netflix, son algunas de las posibilidades. Centrándonos en Netflix, es posible que hayamos consumido todos los contenidos disponibles en el catálogo de España o nos quede poco para ello.

Tal y como adelantábamos anteriormente, es una gran idea recurrir a otros contenidos Netflix de otros países. Hay que apostar por una de las VPN mejor valoradas en general y que nos garantice un acceso de calidad. Una vez la hayamos adquirido, es el momento de elegir cuáles serán los contenidos que consumiremos para sobrellevar mejor la cuarentena.

El catálogo de Netflix España cuenta con amplia variedad de contenidos. Series como Sex Education, Paquita Salas, Glee, Stranger Things o You son algunas de las opciones más interesantes. Sin embargo, cabe la posibilidad de que los contenidos sean limitados. En el catálogo de Netflix Estados Unidos podemos encontrar series y películas durante todo este mes que nos amenizarán la espera.

Periódicamente se van añadiendo, pero lo cierto es que a día de hoy ya podemos disfrutar de algunas de ellas. Go! Go! Cory Carson tiene disponible su segunda temporada y es una de las opciones que más está interesando a los usuarios. Además de ello, no hay que olvidarse de Always a Bridesmaid, Cop Out, Donnie Brasco o Resident Evil: Apocalypse, entre otras.

Por otro lado, hay que destacar la tercera temporada de Castlevania, una serie que ha conseguido enganchar a mucha gente y que ahora estrenará una nueva temporada. Es importante remarcar el hecho de que podamos consumirlas en su versión original, puesto que se disfrutan de otra forma y se viven distinto. A su vez, siempre podremos perfeccionar nuestro inglés gracias a ello.

¿Qué otras opciones podemos disfrutar desde hoy en Netflix Estados Unidos?

Más allá de las alternativas que hemos comentado anteriormente, la verdad es que al estrenarse a principio de mes, es posible que muchas personas ya las hayan devorado. Recientemente, se han comunicado algunas películas y series que quizás no hemos visto todavía. Este es el caso de Hospital Playlist, que está disponible desde el día 12 de marzo, Go Karts, Lost Girls o Beastars, que se añadieron el pasado viernes 13 de marzo.

Los estrenos no dejan de comunicarse y desde hoy mismo están disponibles Silver Linings Playbook, Search Party o The Young Messiah. Pero eso no es todo, ya que mañana se estrena la segunda temporada de All American y la tercera de Black Lightning. Próximamente, los anuncios más destacados se centran en Feel Good el próximo jueves, The Platform, Maska, Ultras o Tiger King para finales de esta semana. En cuanto a series, disfrutaremos de la segunda temporada de Dino Girl Gauko o la cuarta y esperada temporada de Greenhouse Academy.

La próxima semana de marzo encontraremos la tercera temporada de YooHoo to the Rescue, Blood Father, Killing Them Softly, que promete ser una de las mejores opciones o la tercera temporada de Ozark. Asimismo, The English Gamr, Ladies Up, The Decline, Uncorked y No Date Listed también estarán activas durante la última semana del mes de marzo.

Por todo ello, ¿quién dijo aburrimiento durante la cuarentena? Ahora es el momento de encontrar la VPN idónea para disfrutar de todo este contenido sin bloqueo geográfico y no dejar de combinarlo con otras aficiones como pintar, leer, dibujar, cocinar, hablar con nuestros amigos, jugar con nuestro smartphone o bien, apostar por otras alternativas. En este caso, podemos hacer jardinería, arreglar los armarios u ordenar la ropa de entretiempo. Todo ello para conseguir que toda esta crisis pase cuanto antes y podamos decir adiós no solo al coronavirus, sino también a la psicosis social que ha surgido con ello.