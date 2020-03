Andalucía cierra temporalmente 250 hoteles y reagrupa a los clientes

La crisis del coronavirus y el estado de alarma han llevado hasta la fecha a unos 250 hoteles de Andalucía a cerrar de forma temporal y a reagrupar a los clientes que quedan en los establecimientos que más ocupación tienen.



El presidente de la Federación Andaluza de Hoteles y Alojamientos Turísticos (Fahat) y de la patronal hotelera de la Costa del Sol, Luis Callejón, ha manifestado a Efe que la cifra de establecimientos cerrados corresponde a parte de los que estaban abiertos antes de Semana Santa, y ha asegurado que aumentará en los próximos días.



Solo en la Costa del Sol han paralizado su actividad más de cincuenta hoteles por el impacto de la pandemia, que primero supuso cancelaciones de reservas y después ha dejado confinados a los turistas durante el estado de alarma.



"Estamos funcionando como creemos que tienen que funcionar los hoteles para que los turistas se vayan en función de sus posibilidades; no los podemos echar", ha afirmado Callejón, quien ha precisado que este lunes aún quedaban 6.500 turistas alojados en establecimientos de la Costa del Sol.



Ha llamado la atención sobre los diferentes tipos de turistas que se hospedan en los hoteles, ya que "hay de todo", desde los que disfrutan de estancias vacacionales a los que pasan el invierno, como pueden ser muchos jubilados de Centroeuropa, e incluso, "viven" en estos establecimientos.



Por ello, ha pedido al Gobierno "sensatez" en la adopción de medidas que afectan al sector turístico porque "nos jugamos -ha aseverado- la imagen", y ha demandado que "no se eche" a los clientes de un día para otro, sino que se piense "a largo plazo".



"Ya hemos perdido la temporada pero no queremos perder los años sucesivos", ha indicado el presidente de Fahat, quien ha confiado en que finalmente queden unos pocos establecimientos abiertos a modo de "guardia" para los que no tienen posibilidades de volver a sus casas.



También se han visto afectadas otras tipologías de alojamiento como las viviendas turísticas, que han sufrido numerosas cancelaciones a causa de la pandemia.



El presidente de la Asociación de Viviendas Turísticas de Andalucía (AVVA), Carlos Pérez-Lanzac, ha manifestado a Efe que ha supuesto una pérdida de negocio del 65 por ciento, con marzo y abril "perdidos", algunas cancelaciones para el verano y las ventas paralizadas para los próximos meses.