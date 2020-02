La Cámara rechaza declarar que el 4 diciembre sea un día histórico

El pleno del Parlamento ha rechazado este miércoles la toma en consideración de la proposición de ley presentada por Adelante Andalucía para declarar el 4 de diciembre como día histórico de la reivindicación popular "del legítimo derecho de Andalucía al autogobierno".



La proposición de ley, que sólo ha recibido el apoyo favorable de Adelante -el PSOE se ha abstenido-, consta de dos artículos y, en el segundo, se recoge que el Parlamento, los municipios y las diputaciones "izarán la bandera de Andalucía en un acto solemne, difundirán y promocionarán la lucha del pueblo andaluz por sus derechos y libertades, y contribuirán al conocimiento de sus símbolos históricos".



Asimismo, señala que se promoverán "aquellas actuaciones comunicativas, educativas y culturales que vayan destinadas a promover el conocimiento del Estatuto de Autonomía para Andalucía y el proceso histórico de su conquista, así como los acontecimientos trascendentales del 4 de diciembre de 1977".



En la exposición de motivos, se recuerda el asesinato del joven Manuel José García Caparrós en la manifestación por la autonomía del 4 de diciembre de 1977 en Málaga.



El Consejo de Gobierno andaluz ya se posicionó en contra de esta proposición de Ley, al entender que no cabe "ni histórica ni legalmente la celebración de otra fecha conmemorativa" de la comunidad autónoma distinta de la del 28 de febrero.



El Gobierno andaluz argumentó que su contenido "excede del ámbito material de una ley como norma jurídica de la comunidad autónoma de Andalucía", por lo que resultaría "más adecuado" instrumentarlo a través de una declaración institucional.



Durante la defensa de la proposición de ley, la portavoz de Adelante, Teresa Rodríguez, ha dicho que es una ley "sencilla" para reivindicar la "identidad andaluza", y ha considerado que jurídicamente esta "absolutamente justificada", como también desde un punto de vista filosófico porque "del mismo modo que los pueblos que olvidan sus errores están condenados a repetirlos, los que olvidan sus victorias están condenados a perderlas".



"No ha existido nunca, ni existe, el andalucismo de los señoritos, ha sido siempre un andalucismo de los currelantes", ha recalcado, y ha apostillado: "Hoy invoco el espíritu del Pacto de Antequera en el que todas las fuerzas políticas de Andalucía se pusieron de acuerdo para impulsar esa demanda de autogobierno".



El portavoz del PSOE, Juan Pablo Durán, ha acusado a Teresa Rodríguez de intentar "reescribir la historia" tras recordar que la movilización del 4 de diciembre no fue "espontánea", sino que fue impulsada por partidos políticos, por los medios de comunicación y los sindicatos, entre otros.



"El único partido que permanece con las mismas siglas, la misma identidad y defendiendo los mismos principios es el Partido Socialista Obrero Español", ha reivindicado Durán antes de subrayar que la política "necesita de hechos".



"No nos ha traído un debate sincero y ha dado la oportunidad al resto de los grupos de blanquearse", ha lamentado Durán, que ha invitado a Rodríguez a que se sume al 28 de febrero porque "las dos fechas van de la mano".



El portavoz del PP, Adolfo Molina, ha esgrimido los argumentos del Consejo de Gobierno al expresar su criterio contrario a la toma en consideración de esta proposición de ley y, tras hacer un repaso histórico, ha recordado que la reivindicación del autogobierno en Andalucía ha sido una "constante histórica".



Molina ha reivindicado también el espíritu del Pacto de Antequera y el 28 de febrero como fecha que reconoce el Día de Andalucía, tras lo que ha recalcado que esta comunidad "debe seguir reivindicando aquello de no ser más que nadie pero tampoco menos".



El portavoz de Ciudadanos, Javier Pareja, ha dicho que esta proposición de ley es una "copia" de la presentada por el mismo grupo en el año 2016, lo que le ha llevado a concluir que la única razón de la misma es que "se acerca el 28 de febrero y hay que ponerse medallas de Andalucía en la solapa".



Ha dicho además que su formación no va a permitir que se "apropien" de las fechas y los símbolos y, al respecto, ha recalcado que los andaluces que salieron a la calle el 4 de diciembre de 1977 "no querían ser patrimonio de nadie", tras lo que ha acusado a Adelante de practicar un "andalucismo de hojalata".



El portavoz de Vox, Alejandro Hernández, ha criticado el enfoque "partidista, sectario y facha" de la proposición de ley, y ha ironizado: "si la autoestima de los andaluces depende de iniciativas como ésta "'arreglados estamos".



Tras asegurar que esta iniciativa "entra en conflicto" con otras normas como la ley orgánica por la que se aprobó el Estatuto de Autonomía, ha dicho que "buscar un hecho diferencial andaluz supone buscar un sistema de quiebra que ya sabemos adonde nos han conducido, a esos desvaríos en las provincias vascongadas y a una crisis que afecta ya a toda España".



"La fecha del 4 de diciembre no nos dice nada como tampoco nos conmueve el 28 de febrero", ha recalcado Hernández, que ha asegurado que la confluencia de Podemos e IU es "experta en plantear debates antiguos".