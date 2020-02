Susana Díaz pide al PP que deje el "desfiladero del odio y el rencor"

La secretaria general del PSOE-A, Susana Díaz, ha defendido este sábado el balance del primer mes de gestión del Gobierno de Pedro Sánchez, que ha calificado de "positivo", y ha reclamado al PP que abandone el "desfiladero de la crispación brutal, del odio y del rencor".



La dirigente socialista, en declaraciones a los periodistas antes de participar en el Comité Federal de su partido, ha esgrimido que el balance de Gobierno de coalición progresista del PSOE y Unidas Podemos es "positivo para la gente, que es de lo que se trata".



Como ejemplo, ha destacado medidas como la subida del SMI para dar "dignidad" a los trabajadores, la revalorización de la pensiones, la ley de eutanasia y la mesa diálogo para abordar la situación de los agricultores españoles.





"Se están solucionando los problemas de la gente y para ello hay dos caminos: el del diálogo y consenso del Gobierno progresista y el del desfiladero de la crispación y confrontación, que es por el que ha optado el PP", ha denunciado.Según la líder andaluza, la historia "nos dice que cuando se cogen esos desfiladeros a este país le suele ir mal" y ha sostenido que el PP, "por mucho miedo que le tenga a Vox y que blanquee a la extrema derecha, no puede mantener el nivel de crispación, de ruido y enfrentamiento tan brutal durante mucho tiempo".En este sentido, se ha referido a los primeros plenos del Congreso en los que - a su juicio- el PP está ofreciendo "crispación, odio y rencor", y trasladando la idea de que de "si no gobierna el PP a este país le tiene que ir mal", estrategia que "cansa mucho" a los ciudadanos.Díaz ha propuesto que el PSOE tenga "mucha sensibilidad y dé soluciones" a los agricultores, que "escuche" al campo, ya que cree que lo que está pasando en la cadena alimentaria "no tiene nombre" y que los agricultores merecen precios dignos.Además, ha culpado de la situación al Gobierno de Rajoy, del que ha dicho que "dejó el problema enquistado por su inacción, aun sabiendo que existía".