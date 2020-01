Adelante aplaude la subida del SMI

La portavoz adjunta del grupo parlamentario de Adelante Andalucía, Ángela Aguilera, ha tildado este jueves de "buena noticia" el acuerdo para la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) a 950 euros, aunque ha considerado que hay que "aspirar a más".



"La subida del salario mínimo siempre será una buena noticia, sobre todo en Andalucía, una tierra de trabajo precario y de bajos salarios", ha dicho en rueda de prensa, y ha agregado: "Nosotros nos alegramos enormemente, pero hay que aspirar a más".



Así, ha confesado que a la Adelante Andalucía, la confluencia de Podemos e IU, le preocupa que no se llegue a los 1.200 euros, que sería "lo adecuado".



"Y nos preocupan las palabras de la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, que ayer dijo que nunca llegaríamos a los 1.000 euros en este momento", ha añadido.



Al mismo tiempo, considera imprescindible que "se siga profundizando" en la derogación de las dos reformas laborales y en la subida de las pensiones.



Ha criticado que al presidente de la Junta, Juanma Moreno, no le "parezca bien" la subida del SMI, aunque ha señalado que le parece "normal" que él "no quiera que los andaluces tengan un sueldo más digno", pues está "excesivamente preocupado por seguir defendiendo los privilegios de la minoría, que son los ricos, los empresarios potentes".



"Él está entretenido con la bajada masiva de impuestos y nos llama la atención que no le gusten medidas tan importantes, que además activan el consumo, como es la subida del salario mínimo", ha insistido.



En su opinión, la derecha demuestra "una vez más" que su política está destinada a "defender los privilegios del 1 por ciento frente a las necesidades de la mayoría de los andaluces".



Ha recordado que en Andalucía hay 800.000 parados y que el problema de la precariedad y de la temporalidad es mayor, por lo que ha calificado de "lamentable" que el presidente de la Junta "no entienda que dignificar la vida de los andaluces sea una buena medida, aunque es propio de las políticas neoliberales, de quienes no creen e Andalucía ni en la mayoría socia".