Rajoy reivindica el centrismo del PP y ensalza la figura Juanma Moreno

El expresidente del Gobierno Mariano Rajoy ha reivindicado hoy el centrismo del PP al sostener: "huimos de cualquier radicalismo y no arrastramos doctrinas ni orejeras" y ha ensalzado la figura del presidente andaluz, Juanma Moreno, al que ha calificado de "buen gobernante".



"Somos un partido de centro, no arrastramos doctrinas ni orejeras. No tenemos ideas preconcebidas sobre las cosas, huimos de cualquier radicalismo y entendemos la acción política desde la moderación, el diálogo y la convivencia", ha sostenido durante la presentación de su libro en Sevilla.



"El centrismo -ha proseguido- no es una ideología, no es una doctrina política, es una voluntad, la voluntad de evitar cualquier exageración sin prejuicios doctrinarios y la voluntad de sintonizar con los deseos y necesidades del pueblo español".



El expresidente, que lanzó estas ideas en el congreso del PP de 2008, ha esgrimido también que el pueblo español es "moderado y rechaza los extremismos porque lo entiende como una mezcla de insensatez e ineficacia".



En un aforo abarrotado, con la presencia de varios miembros del Gobierno andaluz y de una nutrida representación del PP-A y de los empresarios de la Cámara de Comercio de Sevilla, Rajoy ha presentado su libro "Una España Mejor" (Penguin Randon House), su crónica personal sobre su etapa al frente del Ejecutivo.



El libro repasa momentos complejos para el país como la amenaza del rescate económico, la abdicación del rey o la crisis catalana, asunto que no ha eludido durante su intervención.



Del desafío independentista, ha indicado que la unidad de España "no la puede decidir" un partido nacional y los partidos independentistas sino "todos" los españoles y se ha mostrado partidario del consenso en los asuntos de Estado.



Entre ellos, ha mencionado la corona, el terrorismo, la unidad de España, la aplicación de medidas como el 155 o el modelo territorial.



También se ha referido a la inmigración, uno de los asuntos "más importantes" del futuro y sobre los que ha criticado la "demagogia" que se hace desde "uno y otro lado" que confrontan.



Entre sus reflexiones, ha planteado que los buenos gobernantes deben preservar su independencia en la toma de decisiones, saber escuchar, no obviar la realidad y decidir sobre el interés general.



El libro recoge también sus reflexiones sobre la corrupción, la presunción de inocencia y los "inquisidores", de los que ha dicho que "no descansan jamás", y como idea general se ha mostrado convencido de que ha sido un honor "dejar a España mejor que la encontré".



En su más puro estilo, ha resumido: "En el libro no hay ni chismes, ni críticas a personas ni maldades, y si hay algunas son la excepción que confirma la regla".



Mariano Rajoy ha tenido palabras de agradecimiento para el presidente de la Junta, Juanma Moreno, al que ha ensalzado como persona y dirigente popular al indicar que es "uno de los buenos gobernantes que quedan".



La presentación del expresidente corrió precisamente a cargo Moreno, que destacó el "éxito" editorial , ya que va ya por su séptima edición, lo que achacó a la "humildad, prudencia y sencillez" de Rajoy.



El libro -según Moreno- recoge "pinceladas de humanidad" y una gestión "brillante" para recuperar el país de la crisis económica y es una "novela fantástica, un libro de amor a España correspondido por los ciudadanos".



"No es solo un libro, es una clase maestra de amor y generosidad, un relato honesto y sincero, que refleja también su cariño por Andalucía", ha señalado.