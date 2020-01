El PSOE acusa a Moreno de "incendiario y desleal" con el Gobierno

El portavoz parlamentario del PSOE-A, José Fiscal, ha acusado este jueves al presidente de la Junta, Juanma Moreno, y a su gobierno de "incendiario", y ha denunciado que está actuando con una "deslealtad flagrante" con el Ejecutivo de la nación antes de que éste se haya formado.



"Se dedica de manera inconsciente a hacer llamamientos a la ciudadanía para que se manifieste en contra del Gobierno de España, que ni siquiera se ha formado", ha recordado el portavoz socialista en rueda de prensa, en la que ha lamentado que ésta sea la forma de hacer política del presidente de la Junta "por más que se presente en Twitter como una persona moderada".



"No es que no hayan dejado diez minutos, sino que han empezado antes de que ni siquiera se haya formado el gobierno; están torpedeando y actuando con una deslealtad flagrante con el Gobierno de España", ha denunciado.



Fiscal se ha referido de esta forma a la intención del presidente andaluz de convocar movilizaciones si se consuman los privilegios a otras comunidades autónomas, y ha señalado: "Este ataque de andalucismo se cae por su propio peso porque Moreno Bonilla es presidente gracias a un partido que niega la autonomía".



"Tiene la desfachatez de intentar erigirse en adalid del andalucismo cuando es presidente de la Junta con los votos de una derecha que niega la autonomía", ha subrayado el dirigente socialista, que ha agregado que no van a "engañar a nadie".



"Se puede preguntar en la calle, nadie se cree este ataque fingido del andalucismo", ha remachado.



En su opinión, el PP-A lleva mucho tiempo intentando "blanquear" la historia, intentando "blanquear" su papel en el proceso autonómico, pues "nunca se ha destacado por la defensa de Andalucía".



"Pero la calle lo sabe y no van a engañar a nadie con este andalucismo de salón y de banderitas en la solapa", ha insistido.



Respecto a las negociaciones previstas entre el Gobierno central y el catalán, ha reiterado que la Constitución y los Estatutos de Autonomía establecen "muy claramente" las relaciones entre las autonomías y el Ejecutivo de la nación, de modo que "no es novedad".



"Históricamente se ha hecho así, las relaciones entre las comunidades y el Gobierno de España están perfectamente definidas", ha recalcado en referencia a la posibilidad de que Andalucía pueda negociar también de forma bilateral.



Ha puntualizado, no obstante, que los acuerdos bilaterales tienen que situarse siempre "en el marco de la Constitución".



Ha rechazado que el PSOE andaluz haya cambiado de posición respecto a las negociaciones con los independentistas y, al ser preguntado por ello, ha dicho: "Nosotros estamos en la misma posición, en el respeto estricto a la Constitución y que cualquier acuerdo se incluya en el marco constitucional".



"No nos vamos a mover de ahí y estamos seguros de que cualquier acuerdo (sobre Cataluña) se va a inscribir en el marco constitucional y va a beneficiar al conjunto del país", ha señalado.



Ha defendido, además, que a la Comunidad andaluza "siempre le ha ido bien" con un Gobierno socialista en España y se ha mostrado convencido de que "así va a seguir siendo".