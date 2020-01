Bendodo cree "paradójico" que quien creó el déficit intervenga cuentas

El portavoz del Gobierno andaluz, Elías Bendodo, ha afirmado este sábado que es "paradójico que quien generó el déficit" en el 2018, en alusión a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, "sea quien mande una carta anunciando que va a intervenir las cuentas de la Junta de Andalucía".



Bendodo ha resaltado en rueda de prensa que los presupuestos de la Junta para 2020 prevén que la Junta "no gastará un céntimo más de lo que ingresa", pero en los años anteriores "esto no ha sido así", cuando "la consejera de Hacienda era la hoy ministra de Hacienda, María Jesús Montero".



Ha criticado a Montero por "decir que el déficit de 2018 era de los segundos seis meses del año, cuando ella ya estaba en el Gobierno de España", con lo que le ha "echado la culpa al consejero (Antonio) Ramírez de Arellano".



Por otra parte, ha destacado que, mientras que el Gobierno central "ha congelado la subida de las pensiones", la Junta en el presupuesto ha previsto "que las pensiones asistenciales y no contributivas suban un 4 por ciento".



Ha calificado la sanidad, la educación y la dependencia como "los tres grandes fraudes" de los gobiernos del PSOE, porque "en dependencia había 34.000 solicitudes escondidas para que no constaran, en sanidad había medio millón de andaluces que no constaban en las listas de espera y en educación, un 25 por ciento de fracaso escolar".



También ha asegurado que la "gran perjudicada" por los anteriores gobiernos de la Junta "era la provincia de Málaga", y por eso es la que "debe beneficiarse más por el nuevo gobierno".



Ha destacado un "problema histórico" como el de los atascos en los accesos al Parque Tecnológico de Andalucía (PTA), por los que la Junta recibió "cartas de empresas multinacionales muy importantes que decían que, si no se daba una solución a la movilidad, abordarían la posibilidad de abandonar el PTA".



Según Bendodo, este problema se ha solucionado "con un poco de cariño, profesionalidad y poca inversión, en torno al medio millón de euros" y ahora la prioridad es "ampliar el PTA", por el que han mostrado interés "países de todo el mundo", y una vez que se amplíe "se tendrá que abordar la llegada del metro".