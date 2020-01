La Junta de Andalucía estará "atenta" y no permitirá ningún atropello

El portavoz del Gobierno andaluz, Elías Bendodo, ha asegurado este sábado que, si se confirma la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno, la Junta estará "muy atenta" y no va a permitir "que se produzca ningún atropello" contra esta comunidad.



Bendodo ha afirmado en rueda de prensa que la investidura es "una mala noticia para España, para Andalucía y para los constitucionalistas a los que les duele el país", entre los que incluye a "muchos socialistas que se sienten defraudados con las decisiones de su partido".



Ha asegurado que la Junta "actuará de contrapeso para defender a ultranza la unidad de España" y rechazará cualquier "atropello", porque Andalucía "no quiere ser más que nadie, pero no permitirá ser menos que nadie y que se trate a otros territorios de forma privilegiada".



También ha acusado a Sánchez de "consumar una doble traición", a España y los españoles "dando a los independentistas y los populistas, los partidos que quieren romper España, la llave de la gobernabilidad", y al PSOE "y a millones de socialistas de buena fe que creen en el verdadero PSOE, que tan buen servicio prestó a España en tiempos de la transición y que tanto hizo por nuestro país".



"El PSOE de entonces nunca pactaría con los populistas de Podemos ni daría la llave de España a quienes quieren romperla", ha subrayado Bendodo, que ha reiterado que la investidura "es mala para Andalucía y letal para el conjunto de España".



Ha insistido en que "hace falta que vuelva el PSOE que prestó un buen servicio a España", pero Sánchez "ha manoseado el socialismo a su antojo hasta reducirlo a un cúmulo de intereses y familias y a un batiburrillo de ideas que no se parece en nada al PSOE de entonces".



En este sentido, ha augurado que Sánchez "se irá un día y el PSOE seguirá, pero será un PSOE diezmado, que no tendrá nada que ver con el de sus orígenes".



El también consejero de la Presidencia ha resaltado que Andalucía "no será cómplice de este disparate" y ha advertido de que "solo cabe la ley para los que se saltan la legalidad y dan golpes de Estado".



"¿Qué quiere decir el presidente del Gobierno con dejar atrás la deriva judicial en el conflicto político catalán, que se va a situar con quienes incumplen sistemáticamente la ley?", se ha preguntado Bendodo.



Asimismo, ha recordado que la Junta Electoral Central ha inhabilitado a Quim Torra "y nadie puede dudar de eso", y se ha preguntado "cómo el partido que aspira a gobernar España puede poner en duda esa decisión", lo que ha calificado de "inaceptable".



El portavoz de la Junta ha acusado a Sánchez de "romper en mil pedazos el consenso del 78" y ha avanzado que, si se consuma la investidura, Andalucía estará "reivindicativa, exigiendo su papel en el conjunto de España".



Ha recordado los 543 millones de euros del IVA que se "deben" a Andalucía, "que el Gobierno tiene retenidos y no ha pagado", o los 4.000 millones de euros "de financiación extra que hacían falta, porque lo decía la ministra Montero".



Ha advertido de que "no todo vale para llegar al objetivo, ni poner en venta España para ser presidente del Gobierno", y ha añadido que Sánchez "no puede actuar como un rey mago dando regalos a todo el mundo, incluso a los que se han portado mal".