Andalucía ultima renovación del portal de turismo y nuevos productos

Andalucía, destino líder en el turismo nacional, encara 2020 con la vista puesta en el "brexit" y en abrir nuevos mercados, así como el diseño de productos turísticos combinados y una apuesta por la digitalización, en la que se enmarca la renovación del portal www.andalucia.org.



El nuevo director gerente de la Empresa Pública para el Turismo y el Deporte de Andalucía, Alberto Ortiz, asume las riendas de la entidad adscrita a la Consejería de Turismo de la Junta, a la que lleva vinculado cerca de 15 años, con "ilusión" y el reto de poner en marcha "muchas novedades".



En una entrevista con Efe, Ortiz reconoce que el cargo "intimida un poco", pero a la vez incide en que conoce la empresa, que cuenta con un equipo "bastante profesional" de 325 trabajadores en Andalucía -la mayoría en su sede de Málaga-, por lo que de hacer algún cambio "va a ser mínimo".



Una de las apuestas es la mercadotecnia digital, que "tiene que volver a ser una prioridad en la empresa" y en este objetivo se encuadra la renovación del portal de turismo, que previsiblemente se presentará el próximo enero en Fitur.



"Tiene bastante novedades, estamos haciendo pruebas para que todo funcione bien y no haya ningún problema", ha explicado el director de la empresa pública.



La digitalización no solo afecta a la promoción de Andalucía como destino turístico sino también al funcionamiento interno de la empresa, en la que se pretende "quitar bastante papel".



En Fitur, el gran escaparate del turismo nacional, también se van a presentar nuevos productos "casi cerrados" en los que intervienen los empresarios de una zona determinada, que proporcionan el alojamiento, actividades y transporte.



Aunque Ortiz no ha desvelado estas propuestas, el vicepresidente de la Junta y consejero de Turismo, Juan Marín, dijo hace unas semanas que la estrategia para el próximo año contará con proyectos enfocados al flamenco, el caballo y el segmento de naturaleza.



En cuanto a los mercados, ha indicado que Reino Unido -el principal emisor de turismo internacional hacia la región- sigue siendo prioritario para el destino, por lo que el Plan de Acción para el próximo año incluye varios posibles escenarios ante el "brexit" y se ha elevado la inversión en este emisor.



No obstante, ha recordado que durante la pasada edición de la feria World Travel Market, celebrada en noviembre en Londres, "sorprendió" a los profesionales andaluces que los turoperadores no estuvieran preocupados por el brexit, sino más bien por la evolución de la libra.



Además de afianzar los emisores tradicionales, Andalucía aspira a potenciar el mercado asiático, para lo que están en conversaciones con grandes empresas de comunicación de esos países con el fin de diseñar campañas de promoción en las que Andalucía irá "de la mano" de Turespaña.



"Andalucía es muy conocida, pero en Asia no tanto", ha indicado el nuevo director de la Empresa para la Gestión del Turismo y Deporte de Andalucía, que se ha referido al potencial de estos mercados por su elevada población.



Entre los países en los que la empresa proyecta acciones promocionales figura China, Japón, Singapur y Corea del Sur, y otros emisores emergentes del mundo como Israel y Dubai, para "aprovechar" las conexiones aéreas con Málaga.



En el mercado asiático, los profesionales del sector turístico se muestran "enamorados" de España y se muestran interesados por Andalucía, un destino que en 2019 rondará los 32 millones de turistas recibidos.