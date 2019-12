PSOE-A acusa a Junta de "engañar" con una "intervención fantasma"

El PSOE-A ha acusado este martes al Gobierno andaluz que comparten el PP-A y Ciudadanos (Cs) de "engañar" a los andaluces con una "intervención fantasma" del Ministerio de Hacienda en las cuentas de la comunidad que no es tal para "tapar su nefasta gestión" porque "no va a cumplir el objetivo de estabilidad del 2019 e intenta achacárselo al anterior gobierno socialista en vez asumir su responsabilidad".

Así se ha pronunciado el senador del PSOE Fernando López Gil, en rueda de prensa, al hilo de la carta que el Ministerio ha remitido a la Consejería de Hacienda informando de que el Gobierno autonómico no podrá salir a los mercados a captar financiación en 2020 por haber incumplido el objetivo de estabilidad, deuda pública y regla de gasto del ejercicio 2018, bajo gobierno socialista.

El portavoz socialista ha negado que el Gobierno central intervenga las cuentas andaluzas y ha afirmado que esta acusación del Ejecutivo de Moreno no es otra cosa que "una cortina de humo para que no se hable de su gestión". "El otro día fueron cajas fuertes y cámaras acorazadas, y ayer se inventaron una intervención fantasma de las cuentas de la Junta", ha apostillado.

López Gil avisa de que "con este engaño pretenden tapar los recortes y desmontar la salud y educación pública para implantar un modelo que es muy malo para los andaluces" y, así, "quiere tapar su nefasta gestión y que en el debate monográfico sobre la sanidad andaluza que se celebra este miércoles en el Parlamento no se hable de salud pública sino de otros elementos, es una cortina de humo".

"El show de ayer fue decir que Andalucía está intervenida por el Gobierno de España pero la realidad es que no lo está, ni el Ministerio exige nada que no sea el cumplimiento de la ley", ha proseguido el senador, que ha afeado al Ejecutivo andaluz que "falta a la verdad" porque, como ha explicado, "financiarse del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) no es estar intervenido, lo hacen la mayoría de las comunidades autónomas desde el 2012".

En este sentido, López Gil ha puntualizado que antes de que termine el año sabremos si el Gobierno autonómico cumple el objetivo de estabilidad para el 2019 y si es así, en febrero puede pedir salir a los mercados. No obstante, avisa de que este asunto es "una cortina de humo porque no van a cumplir el objetivo de estabilidad del 2019 y pretende achacárselo al Gobierno socialista en vez de responsabilizarse".

Además, ha insistido el socialista en que acudir al FLA es garantizar la financiación al Gobierno de la Junta y que este fondo, gracias al Gobierno de Pedro Sánchez, "está al cero por ciento de interés, frente al seis por ciento usurero que tenía con el PP", todo antes de precisar que el Gobierno andaluz sabía de esta situación desde finales de julio porque "el 30 de julio fue el propio Gobierno andaluz el que pidió adherirse al Fondo de Financiación".

"Está engañando, levantando una cortina de humo para tapar las vergüenzas de su propia gestión y quiere desviar atención a lo que parece que será incumplimiento de objetivo estabilidad del 2019", ha zanjado López Gil.