Podemos-A insiste en que Adelante sea una organización autónoma

El responsable de la Secretaría Política y de Comunicación de Podemos Andalucía, Pablo Pérez Ganfornina, el número dos de Teresa Rodríguez, defiende que Adelante Andalucía, la confluencia que comparten Podemos e IU en esta comunidad autónoma, tiene que "desarrollar un proceso de constitución como organización autónoma andaluza con ambición confederable, siempre dentro del marco político de la unidad". "La autonomía no se pide, se conquista", añade.

En el documento que ha elevado para su debate en la Conferencia Política que celebra el partido morado en enero, titulado 'Andalucía, adelante' y recogido por Europa Press, Pérez Ganfornina critica contundemente que la dirección estatal del partido no ha permitido a la dirección andaluza dar cumplimiento a los documentos que se aprobaron en la II Asamblea Ciudadana para la descentralización de la organización, a pesar de que han intentado convencerlos "una y otra vez", "siempre de forma leal y paciente pero con firmeza".

"Nos hemos encontrado no solo con una negativa inamovible, sino con una dinámica que en lugar de delegar competencias, centraliza aún más la organización y fomenta que prácticamente todo tenga que pasar por la supervisión y aprobación de Madrid", lamenta el dirigente andaluz, que avisa: "Hoy no hay excusan y si no avanzamos en términos de democracia organizativa, no es porque no se pueda, es porque no se quiere".

A su juicio, "lo organizativo no puede determinar la política sino más bien al revés, la organización tiene que estar al servicio de la política", argumento que recalca porque Podemos "nació como una herramienta que empoderara la gente" pero, lamenta, "después de cinco años la realidad es otra y hay cosas que no podemos seguir sosteniendo".

Y así, Pérez Ganfornina abunda en que Podemos no puede ni debe "perder más tiempo en el conflicto interno" ya que debe poner sus energías "en dar respuestas a la política de recortes que atacan a la mayoría social".

Señala que han pasado más de 40 años del 4D y del 28F y que Andalucía "continua siendo subalterna políticamente, sufriendo una degradación cultural y con una economía cada vez más dependiente", lamentando que la autonomía que conquistaron los andaluces "se ha mostrado verdaderamente insuficiente para invertir la brecha creciente de Andalucía respecto al resto del Estado".

Por eso, Pérez Ganfornina considera que ahora "que vuelven a sonar los tambores de la historia" hay que refundar el autogobierno andaluz "para construir nuestro propio modelo económico, social, político y cultural". "Necesitamos un nuevo 4 de diciembre y un nuevo 28 de febrero como entonces", ha apostillado.

Y para eso, cree que "es hora de tener una herramienta política común para la mayoría de los andaluces", de modo que "acabadas las elecciones, reivindicando con lealtad el espíritu del Podemos original por las diferencias políticas explicadas anteriormente, y entendiendo que con mucha paciencia hemos hecho todos los esfuerzos por convencer y facilitar un proceso de descentralización que es mandato de la II Asamblea Ciudadana de Podemos Andalucía, ante la negativa particular de Podemos estatal se hace necesario desarrollar un proceso de constitución como organización autónoma andaluza con ambición confederable, siempre dentro del marco político de la unidad y que en nuestro caso es Adelante Andalucía".

"La autonomía no se pide, se conquista. No hay tiempo que perder, hay que recuperar la sonrisa que nos arrebataron las derechas y reimpulsar las tareas pendientes en Andalucía", zanja el responsable de la Secretaría Política y de Comunicación de Podemos Andalucía.