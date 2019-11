"Se puede salir de la violencia y la Junta da todos los recursos"

Movimientos feministas y plataformas contra la violencia de género han teñido las calles de morado durante este 25-N, el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia de Género. Manifestaciones multitudinarias en todas las capitales de provincia de Andalucía.

Una jornada histórica que ha servido para visibilizar la lacra social existente a día de hoy. Para animar y apoyar a todas esas mujeres que sufren malos tratos y que no saben salir de esta situación de violencia machista.

Por ello, la consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, Rocío Ruiz, ha pedido a todas aquellas mujeres o personas que tengan conocimiento de violencia machista que llamen al 016, el teléfono que informa y asesora a las posibles víctimas. “Para vivir hay que denunciar. Se puede volver a tener un proyecto de vida. Lo que no puede ser es que se tarde una media de casi diez años en denunciar una situación así”, ha confesado.

Palabras ofrecidas en el especial 25-N realizado por el programa Acento Andaluz, de 7TV Andalucía. En él, la consejera ha asegurado que “se puede salir de la violencia de género y la Junta de Andalucía da todos los recursos posibles”. Ruiz ha defendido que la “Administración está para ayudar” gracias a su equipo de profesionales compuesto por psicólogos y educadores. Hay múltiples factores que ralentizan la denuncia por este tipo de violencia. Según ha resaltado la consejera onubense, “hay muchas mujeres que no saben que están siendo maltratadas, también hay violencia que se ejerce emocionalmente y económicamente y, sobre todo, todavía las hay que les da vergüenza contar lo que le sucede, y pasa en todo tipo de clases sociales, especialmente en las más altas”.

Y es que “una mujer que ha perdido la esperanza y que cree que no se puede salir es un error”, por lo que “mucho daño hacen desde fuerzas políticas diciendo que hay recortes de la Junta de Andalucía en Igualdad porque es mentira y aleja a muchas mujeres a denunciar”. Ruiz ha indicado que “es muy importante que el entorno familiar y laboral si tiene conocimiento de alguna anomalía ayude a denunciar”. Así se podrían evitar muertes en España, un país que ya lleva 52 por violencia machista en lo que va de 2019. “Las mujeres mueren por culpa del machismo. Es una realidad le pese a quien le pese”, ha sentenciado.

La consejera, que ha dicho que espera ser recordada como aquella onubense que luchó por la “justicia” y la “igualdad”, ha indicado que la violencia de género “tiene los días contados”, aunque por el momento “es un violencia estructural instalada en una sociedad patriarcal”. Para que se produzca un cambio “es fundamental la educación”. “En los colegios se ha llevado mucho la competitividad en los estudios y hemos olvidado la inteligencia emocional. Hay que trabajar en lo emocional y lo afectivo-sexual. Hay que resaltar los nuevos roles sin demonizar al hombre. Hay que apostar por una misma educación en los hogares y centros educativos. No puede ser que un joven de 8 años tenga acceso a la pornografía porque perpetua los roles sexistas”, ha explicado. Además, Ruiz ha puesto como ejemplo de fomento de la coeducación los cinco millones de euros dirigidos para proyectos de este tipo.

También, ha resaltado que el Instituto Andaluz de la Mujer (IAM) cuenta con más presupuestos y que “hay 30 millones de euros repartidos en todas las consejerías para hacer políticas transversales por las mujeres”. Hasta ahora, “la Junta de Andalucía ha invertido más recursos para sacar a las víctimas de la violencia de género” pese a los mensajes “confusos” lanzados por Vox y PSOE, según la consejera. “Reto a cualquiera que me diga una sola medida que dé un paso atrás en violencia machista. No me rendiré jamás en luchar contra estas situaciones. Lucharé para que salga el pacto contra la violencia de género porque es un problema de Estado”, ha dicho Ruiz, quien se ha desmarcado de Vox, partido que le da estabilidad al Gobierno andaluz: “Yo no tengo nada que ver con Vox”. Palabras contundentes contra una formación que ha pedido “hasta ocho veces” su dimisión al frente de la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación.

Por último, Ruiz se ha considerado “feminista”, que califica como “una filosofía de vida que cree en la igualdad”.

Un movimiento que lucha por la igualdad entre hombres y mujeres y que requiere “del compromiso de la sociedad” para evitar que se sigan produciendo desde micromachismos hasta asesinatos por culpa de la violencia de género.

“No estás sola. Denuncia los malos tratos”

Ni un paso atrás en la lucha contra la violencia de género. Sobre ello han debatido en el programa Acento Andaluz la directora del Instituto Andaluz de la Mujer (IAM), Laura Fernández; la directora general de Infancia, Antonia Rubio; el director general de Violencia de Género, Ángel Mora; y el director general de Planificación Educativa, Daniel Bermúdez. El sistema de atención a las víctimas, el aumento de la pornografía vista por los jóvenes y la importancia del papel de la mujer superviviente, temas de debate.

Según Laura Fernández, “a las víctimas hay que decirles que el sistema funciona y que serán asesoradas y atendidas. No hay que quedarse de brazos cruzados y claro que se puede salir de la violencia de género”. Eso sí, también ha querido lanzar un mensaje a la sociedad: “Depende de ti también ayudar a las víctimas para atenderlas y que salgan adelante”.

Por su parte, Ángel Mora se ha dirigido a aquella que sufre violencia machista que “no estás sola. Denuncia los malos tratos. La Junta de Andalucía tiende la mano y se la quiere ayudar”.

Antonia Rubio ha asegurado que “hay modelos de aprendizaje que son dañinos y tiene una especial importancia la coeducación para evitar daños emocionales en los niños”. Además, ha destacado que “existen programas terapéuticos para tratar los duelos” de aquellas familias que han soportado un caso de violencia machista.

Por último, Daniel Bermúdez ha confesado que la pornografía afecta “de manera notable” en la juventud y que actualmente la Junta de Andalucía está realizando un estudio de este fenómeno para darle respuesta. Los cuatro invitados han coincidido en que a la más mínima, “¡denuncia!”.

#TambiénDependeDeTi para sumar conciencias

La Junta de Andalucía ha lanzado este 25-N la campaña de concienciación y sensibilización #TambiénDependeDeTi, que pretende visibilizar la lacra social que es la violencia de género, además de implicar a la sociedad para luchar contra esta situación. “Necesitamos una respuesta unitaria de la ciudadanía, instituciones y gobiernos; necesitamos como sociedad democrática romper con el silencio cómplice, dejar de ser parte del problema y comenzar a ser parte de la solución”, ha señalado la consejera de Igualdad, Rocío Ruiz, durante la lectura de la declaración institucional por el 25-N.

De esta forma, Ruiz ha indicado que “desde Andalucía vamos a seguir liderando las políticas públicas en materia de igualdad y de violencia de género, con un compromiso firme y con un claro mensaje: Con la ayuda de todos y todas se puede salir de la violencia de género”.

Ruiz también ha tenido unas palabras para los hombres: “Desde el Gobierno andaluz queremos fomentar y visibilizar las nuevas masculinidades, que dejen atrás el modelo hegemónico y tóxico que históricamente ha estado impuesto. Son masculinidades igualitarias, que luchan por una equidad real y efectiva, que producen transformación social en su entorno y que, además, se dan la mano con el movimiento feminista”.Y, por supuesto, la consejera ha dado apoyo y aliento a las mujeres, especialmente a las víctimas de violencia de género, a quienes les ha recordado que su departamento, el Instituto Andaluz de la Mujer y el Gobierno andaluz “siempre van a estar a su lado, no solo aportando todos los medios y recursos a su alcance, sino también trabajando desde la prevención y educación con el objetivo de alcanzar una sociedad igualitaria en la que la violencia de género no tenga cabida”.

Así, Ruiz ha demandado “un gran pacto andaluz que aúne nuestros esfuerzos para hacer frente a la máxima expresión de la desigualdad de género, que es la violencia machista. El deber de ejemplaridad que tenemos los representantes públicos requiere de nuestro acuerdo y nuestro esfuerzo para articular todas las medidas legales a nuestro alcance”.

La campaña propone hacer recapacitar a la ciudadanía, invitarla a cuestionar un posicionamiento y actitud frente a la violencia de género. El spot publicitario de la campaña #TambiénDependeDeTi arranca con palabras que invitan a la reflexión: “Se valiente. Pide ayuda. Cuéntalo”. “Se trata de una campaña que pone de manifiesto que la responsabilidad de enfrentar la violencia de género no es solo de quién la sufre directamente, acabar con la violencia de género es responsabilidad de toda la sociedad”, ha manifestado la directora del Instituto Andaluz de la Mujer (IAM), Laura Fernández.