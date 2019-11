Salud asegura que en diez meses ha reducido la espera quirúrgica

El plan de choque implementado por la Consejería de Salud el pasado abril para reducir las listas de espera ha logrado reducir en 42 días la demora para una intervención quirúrgica, según ha destacado este jueves el consejero de Salud y Familias, Jesús Aguirre, en una comparecencia parlamentaria.



Aguirre ha centrado su estadística en la demora de los "pacientes diana", aquellos que estaban fuera del plazo garantizado por ley para ser intervenidos y quienes no estando sujetos a esta garantía acumulaban una demora superior a un año



Según sus datos, estos "pacientes diana" se han reducido en 2.777 desde el pasado abril, el 8,8 %, y la demora para una intervención quirúrgica ha bajado desde los 201 días vigentes cuando el nuevo gobierno tomó posesión hasta los 159 días del pasado 31 de octubre.





Esta reducción de pacientes pendientes de ser operados y del plazo de espera ha sido posible gracias a que entre marzo y octubre de este año se han realizado 20.741 intervenciones quirúrgicas más que en el mismo periodo del año anterior.Frente a las críticas de la oposición, Aguirre ha asegurado que sólo un 10,7 por ciento de este aumento de la actividad quirúrgica se ha realizado mediante conciertos con clínicas privadas, que han sumado 2.975 intervenciones.Las operaciones ordinarias han aumentado el 3,4 %, hasta las 6.630 intervenciones; las extraordinarias, realizadas en fines de semana y festivos se han incrementado el 255 %, hasta las 8.399 actuaciones y las de continuidad asistencial (prolongación de jornada) han crecido el 22,8 % hasta las 2.741 operaciones.Por provincias, en Almería, se han realizado 3.032 intervenciones más que en el mismo periodo del año anterior, el 21,1 %; en Cádiz, 4.159 pacientes operados más, el 11,6 %; en Córdoba, 1.661 pacientes más que, el 6,3 %; en Granada, 3.580 pacientes intervenidos más, el 12,4 % más; en Huelva, 327 pacientes más, el 2,4 % más; en Jaén, 443 pacientes, el 2,5 %; en Málaga, 3.808 pacientes más, el 8,8 %, y en Sevilla, 3.731 pacientes más, el 6,6 %.Aguirre ha contrapuesto la "transparencia" de sus comparecencias parlamentarias -la de este jueves es la cuarta sobre este asunto- con el "oscurantismo" de los gobiernos del PSOE, a los que ha acusado de "haber escondido" a medio millón de andaluces de las listas de espera, lo que ha calificado de "inhumana realidad"."Nosotros no escondemos a los pacientes debajo de la mesa; este gobierno no engaña a los andaluces y está atendiendo a muchos más de los que se atendían antes", ha concluido.José Luis Ruiz Espejo, del PSOE, ha acusado al consejero de usar esta estadística "de forma torticera" y de "manipular las cifras para trasladar las responsabilidades al anterior gobierno" y ha calificado de "absoluto fracaso" el plan de choque, al que ha tildado de "improvisado, precipitado, opaco" y del que ha criticado que se haya realizado "sin acuerdo con los profesionales"."La gestión de este plan ha sido una burda chapuza y una manipulación y un engaño a la opinión pública para tapar las protestas del sector sanitario", ha enfatizado.Ha denunciado el aumento de las listas de espera en operaciones quirúrgicas complejas o en consulta al especialista y ha interpretado que el aumento de los plazos de garantía sanitarios fijado en el Presupuesto andaluz del 2020 evidencia que el Gobierno sabe "que no van a poder reducir las listas de espera".Beatriz Jurado, del Grupo Popular, ha criticado que el portavoz del PSOE cuestionase los datos del consejero y le ha espetado: "De las muchas vergüenzas que los andaluces estamos conociendo, la que nos produce un sonrojo más importante es que el Gobierno anterior tuviera la desfachatez de esconder a medio millón de andaluces en los cajones"."Ustedes llevaron la sanidad pública andaluza a la UCI", le ha recriminado al portavoz socialista.María del Mar Sánchez, de Ciudadanos, también ha denunciado el "escándalo" del anterior gobierno de "esconder" a medio millón de pacientes y ha criticado que el portavoz del PSOE hable "ahora" de deterioro de la sanidad pública y de estadísticas "torticeras".Para Inmaculada Nieto, de Adelante Andalucía, los datos expuestos por el consejero "están suspendidos en el aire y sin ningún contexto" y ha alertado de que el "incremento muy importante" de las protestas del personal sanitario y de los usuarios de la sanidad "no es fruto del azar" sino consecuencia de los recortes.En su opinión, el plan de choque no ha funcionado y en buena medida, porque el personal contratado "no ha cobrado su trabajo" y no se le han renovado sus contratos.La diputada de Vox, María Jesús Piñero, ha opinado que las listas de espera suponen "un problema enquistado" y una "patata caliente" heredada de anteriores gobiernos socialistas que, ha advertido, "no tiene una solución rápida a corto plazo".