Chaves al final se raja de la comisión de la Faffe por electoralista

El expresidente de la Junta de Andalucía Manuel Chaves ha decidido abandonar este jueves la comisión de investigación sobre la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe) del Parlamento, al entender que, con su convocatoria en plena campaña electoral con motivo de los comicios generales del domingo, se trataba más bien de un "acto de campaña electoral" convocado por parte de determinados partidos políticos y que se estaba vulnerando la "neutralidad" que debe tener la Cámara autonómica en un periodo electoral.

Chaves ha abandonado la comisión tras haber expresado unas consideraciones al inicio de la misma durante unos diez minutos. El presidente de la comisión de investigación, Enrique Moreno (Cs), le pidió insistentemente que permaneciera, si bien el expresidente ha recalcado que se iba porque consideraba que las preguntas que le iban a formular los grupos podían "violentar sus derechos".

Chaves ha señalado durante su exposición que iba a guardar silencio y no iba a responder a ninguna pregunta. Tras su marcha, el presidente de la comisión ha decidido suspender la sesión, si bien la reanudado al cabo de unos minutos para dar la palabras a los portavoces de los distintos grupos parlamentarios.

La sesión de la comisión ha arrancado pasadas las 8,30 horas y tras las palabras iniciales de Moreno sobre la ordenación del debate, ha tomado la palabra Manuel Chaves, quien ha empezado diciendo que acudía este jueves a la comisión porque es un deber recogido en el Estatuto de Autonomía y por el respeto que le tiene al Parlamento, si bien ha considerado "insólito" en la historia de esta institución que una comisión de este tipo se haya convocado en plena campaña electoral, llegando a ser incluso la única actividad de la Cámara en esta semana.

"Han adoptado la decisión de convocar esta comisión en plena campaña electoral y tres expresidentes de la Junta y una ministra del Gobierno de España han sido citados 72 y 48 horas antes del día de las elecciones", según ha indicado Chaves, lo que ha motivado que Moreno le pidiera que se ciñera al objeto de su comparecencia y no entrara a valorar ni a hacer juicios de valor sobre los acuerdos adoptados mayoritariamente por esta comisión.

"No valoro ni devalúo los acuerdos de la comisión, sino que narro un hecho objetivo. No coarte mi derecho a expresarme libremente", ha respondido Chaves a Moreno. Ha añadido que al haber sido citado en estas condiciones tiene la sensación de que ha sido "manipulado e instrumentalizado" tanto en su condición de ciudadano como de expresidente de la Junta.

"¿Qué necesidad imperiosa existía para citarme 72 horas antes de la fecha electoral?", ha preguntado Manuel Chaves, para quien convocado este comisión en plena campaña electoral también se ve afectada la dignidad y credibilidad de este Parlamento. "Más que venir a una comisión, asisto a un acto de campaña electoral convocado por determinados partidos", ha expresado Chaves.

Ha recalcado que el principio fundamental relativo a la neutralidad política de este Parlamento se tenía que haber garantizar en esta etapa electoral. "Este principio de neutralidad política ha sido roto arbitrariamente", ha dicho Chaves.

"Por estas razones, porque considero que mis derechos se han visto afectados, me acojo a mi derecho a no declarar, a guardar silencio y a no contestar", ha dicho Manuel Chaves, quien ha querido dejar claro que siempre acudirá a las comisiones de investigación en las que se le reclame, pero siempre que sea en función de los intereses generales de los andaluces y para investigar la verdad, pero no para ser "utilizado torticeramente" como en este caso.

Asimismo, Chaves ha considerado que las preguntas que le podían formular los portavoces de los grupos parlamentarios --que tenían un turno de 25 minutos cada uno-- podían "violentar" su derecho a guardar silencio, por lo que ha expresado su intención de abandonar la sala de la comisión.

RIFIRRAFE CHAVES-MORENO

Tras expresar Chaves su intención de abandonar la sala, Moreno le reclamó que se mantuviera en ella afirmando que tenía que respetar a esta comisión y el Reglamento: "Tiene el deber y la obligación legal de comparecer".

En un tenso rifirrafe con el expresidente, que insistía en su intención de marcharse, Moreno ha expresado que acataba y respetaba el derecho de Chaves a no declarar, pero que debían seguir en la comisión y que iba a pedir a los portavoces de los grupos que no violentaran sus derechos.

En algún momento de su rifirrafe con Chaves, al que llegó a cortar el micrófono para que no siguiera hablando, Moreno dijo al expresidente: "Entiendo que haga las manifestaciones que ha hecho porque no quiere venir aquí o eso es lo que aparenta".

Tras decirle Moreno que no tenía la palabra, Chaves le espetó: "Sí tengo la palabra. Estoy siendo coartado en mis derechos y en consecuencia yo me retiro de esta comisión".

Tras la marcha de Chaves, el presidente de la comisión suspendió la sesión, que se ha vuelto a reanudar pasados unos minutos con las intervenciones de los portavoces parlamentarios.

En declaraciones a los periodistas tras dejar la sala, Chaves se ha expresado en los mismos términos que ya lo había hecho durante su exposición ante la comisión y insistido en que "no tenía ningún sentido" que se le citara en estas fechas. Preguntado sobre si estaría dispuesto a volver a comparecer tras las elecciones del domingo, Chaves no ha respondido y se ha limitado a recalcar que él ha venido hoy al Parlamento porque era su obligación.