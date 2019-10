La sentencia de los ERE, más cerca

La espera para conocer la sentencia de la pieza política de los ERE ha entrado en sus últimos capítulos con el final del plazo de ocho meses que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) concedió al ponente, Juan Antonio Calle Peña, para que se dedicase en exclusiva a redactar la resolución.



El juicio de la primera de las más de 180 piezas en que se dividió la macrocausa de los ERE de la Junta de Andalucía quedó visto para sentencia el 17 de diciembre deL 2018 y el fallo, a pesar de que la liberación del ponente concluye este sábado, está previsto para finales de noviembre o principios de diciembre.



El pasado 26 de febrero, la Sala de Gobierno del TSJA liberó a Calle Peña durante medio año para que se centrase sólo en la deliberación y redacción del fallo, pero el trabajo es tan ingente que en septiembre prorrogó esa exención hasta este 26 de octubre.





El 9 de abril, además, el TSJA también eximió parcialmente de participar en juicios y ponencias entre el 22 de abril y el 28 de junio a las otras dos magistradas que intervinieron en la causa, Pilar Llorente y Encarnación Gómez.El objetivo era "agilizar la resolución definitiva" de una macrocausa en la que 21 ex altos cargos de la Junta, entre ellos los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán, se exponen a peticiones de penas de hasta ocho años de cárcel por prevaricación y malversación tras un proceso que se desarrolló durante 152 sesiones entre el 13 de diciembre del 2017 y el 17 de diciembre del 2018.A no ser que solicite una nueva prórroga, en cuyo caso decidiría la Sala de Gobierno del TSJA en su reunión del próximo martes, Calle Peña puede retomar ya su labor diaria en la Sección Primera, que para este lunes tiene previsto un juicio de lesiones contra dos hombres que presuntamente agredieron al encargado de un establecimiento de pizzas y otro por un caso de drogas.Esa Sala de la Audiencia de Sevilla también albergará el lunes la última sesión testifical del primer juicio de la macrocausa de la sociedad pública Invercaria, relativo a un préstamo de 100.000 euros a Aceitunas Tatis, aunque ese enjuiciamiento corre a cargo de Pilar Llorente, Rafael Díaz y Mercedes Fernández.En todo caso, la Sección Primera cuenta con suficientes magistrados para cubrir la jornada después de que el pasado lunes, procedente de la Tercera, se incorporase Francisco de Asís Molina, quien cubre la vacante dejada por Auxiliadora Echevarri con su jubilación el pasado mayo, según han informado fuentes judiciales a Efe.De este modo, en cada juicio participan tres magistrados y ahora hay ocho en esa Sala: el redactor de la sentencia de los ERE, sus dos compañeras en esa causa, Francisco de Asís Molina, Mercedes Fernández, los comisionados Rafael Díaz y Purificación Hernández y el presidente, Pedro Izquierdo.La sentencia de los ERE ya fue calificada por Lorenzo del Río, presidente del TSJA, como "la más complicada de la historia judicial de España", hasta el punto de que tendrá "casi mil folios o más".Además de Chaves y Griñán, también fueron juzgados exconsejeros, exviceconsejeros y ex altos cargos de las consejerías de Empleo, Hacienda e Innovación y de la agencia pública IDEA que formaron parte de sus gobiernos entre 2001 y 2010, todos acusados de crear un "procedimiento específico" para dar 850 millones en ayudas a empresas de forma arbitraria y sin control.