La Junta prevé un crecimiento del 2% del turismo en 2020

El vicepresidente de la Junta y consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, Juan Marín, ha estimado un crecimiento del dos por ciento del sector turístico en Andalucía para 2020, tras reafirmar que este año llegará al 3,3 por ciento, al tiempo que se ha mostrado confiado en "poder compensar" los posibles efectos del Brexit con un aumento en la promoción internacional y la búsqueda de nuevos mercados.

En una entrevista a Canal Sur Televisión, recogida por Europa Press, el vicepresidente del Ejecutivo andaluz ha recordado que la estimación "conservadora" para este año era de una subida del 2,6 por ciento, pero la tendencia ha sido de ir creciendo permanentemente. "Ahora hay que ser capaces de consolidar estas cifras", ha subrayado para indicar que este año Andalucía está en más de 50 ferias internacionales.

En cuanto a la salida de Reino Unido de la Unión Europea (UE), el consejero de Turismo ha llamado a no esperar al 31 de octubre para tomar medidas y así conseguir que "gran parte del impacto se reduzca". En este sentido, ha detallado el aumento de casi un diez por ciento, hasta los 30 millones, en promoción del sector turístico andaluz en los próximos Presupuestos de la Junta para 2020, junto a la búsqueda de nuevos mercados. "Vamos a poder compensar", ha destacado.

Así, ha destacado la marca "sólida" de Andalucía, a la que no tiene que afectarle la situación de Cataluña, aunque ha reconocido que las últimas imágenes de este conflicto "no interesan al país ni al turismo". Ante esta situación, también el Gobierno andaluz prevé realizar "un mayor esfuerzo en promoción", con proyectos para aumentar la presencia digital, en las nuevas tecnologías. "Es un escenario de incertidumbre, pero no podemos quedar de brazos cruzados".

Por último, ha señalado lo "satisfecho" que vuelve de su viaje por Argentina y Chile presentado un proyecto turístico ligado al 500 aniversario de la primera vuelta al mundo y señalar la dimensión internacional que ha tomado este programa y al que esperan se sume también Portugal.