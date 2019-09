Moreno avisa de "tensiones contables" en Andalucía por impago

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha desvelado este jueves que la comunidad está sufriendo ya "tensiones contables" por el impago del Gobierno central de la "deuda" de 1.350 millones, cifra que suman las entregas a cuenta y el pago del IVA.



Moreno ha denunciado que se están "pisando los derechos" de Andalucía, "empujando" a la comunidad al déficit público y a una "asfixia financiera", por lo que ha advertido en una entrevista en Onda Cero que no dejará de reclamar "que se cumpla la ley".



Ha considerado que es una falta de respeto a la comunidad más poblada que la ministra en funciones, María Jesús Montero, no transfiera esas cantidades y ha reclamado que se trate a Andalucía "con la misma dignidad" que al resto de regiones.





Por otra parte, sobre el rechazo por parte de PP, Cs y Vox en el Parlamento a la comparecencia del inspector de educación que propuso el nombramiento de la hermana del presidente en un conservatorio de Málaga, Moreno ha recordado que se trata de una comisión "legislativa, no de investigación".Ha defendido que a las comisiones parlamentarias no van los funcionarios para participar en "un cruce político" pero ha respondido que si él quisiera ir por voluntad propia "no hay ningún problema".Moreno ha criticado que se busque "desquiciar al personal público" con un grado de exposición "que no les agrada".Ha argumentado que su hermana fue elegida para una sustitución y que es funcionaria de carrera desde 2004, con cuatro grados, doctora en Psicología, con la cátedra reconocida y que lleva muchos años trabajando en danza.