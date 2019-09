Alerta por listeriosis en otra marca de carne mechada en Cádiz

La Junta de Andalucía ha anunciado hoy que ha declarado una nueva alerta alimentaria por literiosis al haber encontrado una carne mechada contaminada de la marca Sabores de Paterna, en la provincia de Cádiz.



El consejero de Salud, Jesús Aguirre, ha informado hoy, en rueda de prensa, de que no hay ningún caso detectado por listeria cuyo origen sea la carne mechada de Sabores de Paterna, pero se han encontrado evidencias de contaminación de la carne de esa marca en la fábrica que tiene en la localidad gaditana de Paterna de Rivera.



Esta alerta ha sido comunicada a la agencia española de seguridad alimentaria y, además, la Junta ha decretado el cese de la producción, la retirada del mercado de la carne mechada e inmovilizado todos los productos cárnicos de dicha empresa.





Los proveedores de esa mercantil están localizados en las provincias de Cádiz, Madrid, Málaga y Huelva, ha explicado el consejero, quien ha destacado la rapidez en el funcionamiento del sistema de alerta sanitaria.Esta mañana a las 10.00 horas han recibido la confirmación del laboratorio de la Junta en Almería de que un lote de la carne mechada de Sabores de Paterna dio positivo en listeria y a las 12.58 se ha decretado la alerta alimentaria.Este caso se ha detectado a raíz de que el hospital madrileño de Móstoles atendiera el pasado 30 de agosto a un joven de 14 años que había consumido carne mechada de Sabores de Paterna en un bocadillo comprado en un supermercado de Conil de la Frontera (Cádiz).Otros cuatro familiares también consumieron el mismo producto pero no presentaron síntomas, ha indicado.No obstante, las autoridades sanitarias andaluzas iniciaron una investigación en el supermercado, que dio negativo la muestra, y en la fabrica de la carne, donde se tomaron pruebas que han dado positivo.Ha considerado llamativo que coincidan dos alertas por listeria en carne mechada de dos empresas andaluza, si bien ha dicho que no hay vinculación entre ambas, aunque están cruzando datos de proveedores y sobre los procesos de producción por si hay alguna relación entre ambos casos.El pasado 15 de agosto la Junta decretó otra alerta por listeriosis causada por la carne mechada de la empresa sevillana Magrudis.Según José Miguel Cisneros, portavoz de la Junta en esta crisis alimentaria, de los 207 casos positivos de listeriosis registrados hasta ahora ninguno ha declarado haber comido carne mechada de Sabores de Paterna.El último caso registrado en la provincia de Cádiz se dio el 22 de agosto por consumo de carne la Mechá, de la empresa Magrudis.El consejero ha recomendado a los ciudadanos que no consuman la carne de Sabores de Paterna y ha dicho que el que "lo tenga en su casa que no lo coma".