Maroto se empadronó en Segovia un mes después de las autonómicas

El portavoz del PP en el Senado, el vasco Javier Maroto, se empadronó en el municipio segoviano de Sotosalbos, con el que no tiene ninguna vinculación, el 26 de junio pasado, justo un mes después de las elecciones autonómicas cuando ya se supo que al PP le correspondía un senador por Castilla y León.



Así figura en el expediente de empadronamiento de Javier Maroto en Sotosalbos del que han informado este jueves la Cadena Ser y eldiario.es y que han confirmado fuentes municipales.



En las pasadas elecciones generales del 28 de abril, Javier Maroto perdió su escaño en el Congreso dejando al PP sin representación por Álava por primera vez desde 1989.



Poco después, las elecciones autonómicas celebradas el 26 de mayo arrojaron un resultado en Castilla y León por el que el grupo parlamentario popular tenía derecho a proponer a las Cortes de Castilla y León un senador, y no dos como era habitual, debido a que el PSOE en esta comunidad ganó las elecciones por primera vez en 35 años, aunque no ha podido gobernar debido a un pacto de gobierno entre el PP y Ciudadanos.



El grupo parlamentario popular de las Cortes de Castilla y León propuso a Maroto como senador y en un pleno celebrado el 23 de julio salió designado con el apoyo del PP y de Ciudadanos.



Maroto se había empadronado un mes antes de este pleno, el 26 de junio, en Sotosalbos, en concreto en la casa de un alto directivo de la empresa Accenture y que también tiene negocios en el sector cárnico, según han informado fuentes municipales.



Este empadronamiento era condición indispensable para poder obtener la condición de vecindad que le permitiese ser propuesto como senador por Castilla y León, por lo que Maroto se empadronó en Sotosalbos, municipio con el que no tiene vínculo, con el único objetivo de ser designado senador, como así ha ocurrido y que ha despertado fuertes críticas, entre ellas, en el PSOE, que ha reclamado que se declare nulo ese empadronamiento, lo que le arrebataría su condición de senador.



El pasado 31 de julio, Maroto defendió ante los periodistas la legalidad de su empadronamieto y anunció que se había alquilado una casa en Sotosalbos, donde se le iba a ver mucho.



Lo que no explicó es si ese arrendamiento lo había realizado antes o después de su empadronamiento.



Maroto participa este jueves en el municipio de Cantalejo (Segovia) en una comida de partido junto al presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco.