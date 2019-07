Boko Haram: claves para entender diez años de terror en Nigeria

Hace hoy diez años, el grupo yihadista Boko Haram cometió su primer ataque en el noreste de Nigeria e inició una campaña sangrienta que parece no tener fin.



Desde entonces, Boko Haram lucha por imponer un Estado de corte islámico en este país, de mayoría musulmana en el norte y de predominio cristiano en el sur.



Estas son las diez claves para entender una década de terror en el noreste de Nigeria y en los países vecinos de uno de los peores grupos yihadistas del mundo:





1. 26 DE JULIO DE 2009, PRIMER ATAQUE DE BOKO HARAM.El 26 de julio de 2009, Boko Haram -que se ha venido traduciendo erróneamente del hausa y el árabe como "la educación occidental es pecado", si bien significa literalmente "fraude prohibido"- perpetró su primer ataque en Nigeria.Tuvo lugar en Bauchi, localidad del noreste de este país de África Occidental, cuando 70 miembros de Boko Haram atacaron una comisaría en represalia por el arresto de líderes del grupo.Más de 50 personas murieron en ese ataque y varias resultaron heridas.2. EL GRUPO YA EXISTÍA DESDE 2002.Aunque aún no ocupaba titulares, Boko Haram fue fundado en 2002 por Mohamed Yusuf en Maiduguri, la capital de Borno.Su intención era imponer la sharía (ley islámica) en un país en el que el norte es mayoritaria e históricamente musulmán y el sur es cristiano y animista.La lucha de Yusuf se enmarcaba en la marginalización que sufre el norte de Nigeria desde la presencia británica (exmetrópoli) que data de 1850 en el sur, y que ocasionó que el norte fuera la región más pobre y atrasada del país, algo que a día de hoy no ha cambiado.El 30 de julio de 2009, Yusuf murió bajo custodia policial y su sucesor, Abubakar Shekau, dio un giro radical al grupo comenzando a atacar también a civiles, además de a las fuerzas de seguridad.3. MÁS DE 27.000 PERSONAS ASESINADAS.Boko Haram se ha convertido en el grupo terrorista más activo y letal de África Occidental.Desde 2009, los incidentes relacionados con el grupo suman más de 2.350 y han causado más de 27.000 muertes, según el Proyecto de Datos y Ubicación de Conflictos Armados (ACLED).El año que más ataques cometieron los yihadistas fue 2015, cuando se calcula que llevaron a cabo 456.Entre 2015 y 2016, las operaciones militares lograron liberar varias zonas urbanas y disminuir las áreas bajo control de Boko Haram.4. DOS MILLONES DE DESPLAZADOS.Según la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), en Nigeria hay casi 2 millones de desplazados internos y el 92 % está en esa situación por la violencia de Boko Haram.Esos casi 2 millones de personas representan el 0,99 % de la población de Nigeria, el país más poblado del continente (195,87 millones en 2018, según el Banco Mundial); sería como si se desplazara el 60 % de la población de la capital española, Madrid.Además, según las últimas cifras del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), algo más de 229.700 nigerianos estarían refugiados en los países vecinos de Níger, Chad y Camerún por la amenaza yihadista.5. MUJERES Y NIÑOS, LOS MÁS AFECTADOS.El 80 % de las personas desplazadas en el noreste son mujeres y niños y uno de cada cuatro de los desplazados tiene menos de cinco años, según cifras del Consejo Noruego para los Refugiados (NRC).Entre enero y noviembre de 2018, una media de 4.000 personas -principalmente mujeres y niños- se vieron empujadas a dejar sus hogares cada semana por Boko Haram, según el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef).En el noreste, al menos 867 escuelas siguen cerradas como resultado de la violencia de Boko Haram, también de acuerdo con Unicef.6. LAS CHICAS DE CHIBOK, EL SECUESTRO QUE PUSO A BOKO HARAM EN EL MAPA INTERNACIONAL.No fue hasta 2014 que el grupo se conoció internacionalmente.El 14 de abril de aquel año, 276 niñas de entre 12 y 16 años fueron secuestradas por el grupo en una escuela de Chibok, en el estado de Borno, el más afectado por la violencia del grupo.Un secuestro que puso al grupo en el mapa a nivel internacional y provocó manifestaciones en ciudades como Londres o Los Ángeles.El secuestro también dio pie a la creación de la etiqueta en redes sociales #BringBackOurGirls (Devuelvan a Nuestras Chicas), que dio la vuelta al mundo.Con una cartulina con esa etiqueta se fotografió la entonces primera dama de Estados Unidos, Michelle Obama, exigiendo su liberación.Más de 200 niñas de Chibok siguen aún desaparecidas y, según Unicef, más de 1.000 niños han sido secuestrados en el noreste de Nigeria por Boko Haram desde 2013.7. NÍGER, CHAD Y CAMERÚN, TAMBIÉN EN EL PUNTO DE MIRA.A pesar de ser un grupo terrorista de Nigeria, la violencia de Boko Haram se expandió a los países vecinos con los que el noreste de esta nación comparte frontera.En febrero de 2015, el sureste de Níger sufrió los primeros ataques de Boko Haram en su territorio.La huida a Níger de quienes vivían en el noreste de Nigeria (tanto nigerinos como nigerianos) ocasionó una crisis humanitaria en la región del sureste de Níger, la zona más pobre del país más pobre del mundo.Igualmente, en febrero de 2015, Chad también sufrió su primer ataque de Boko Haram.Las incursiones del grupo nigeriano comenzaron en Camerún en 2014, en la región del Extremo-Norte.8. ALIADO DEL ESTADO ISLÁMICO DESDE 2015.Aunque esta organización nigeriana es popularmente conocida como Boko Haram, lo cierto es que su nombre oficial ha sido desde su fundación Jama'at Ahl as-Sunnah lid-Da'wah wa'l-Jihad (Grupo de la Gente de la Sunnah para la Predicación y la Yihad).En 2015, el grupo cambia su nombre por el de Wilayat Gharb Afriqiyya (Estado Islámico en África Occidental), tras su afiliación a esta organización con el objetivo de crear una provincia del Estado Islámico (EI) en África Occidental.9. DOS LÍDERES Y DOS FACCIONES.A pesar de que el jefe de Boko Haram desde la muerte de Yusuf, Abubakar Shekau, juró lealtad al EI, este nombró en 2016 como líder en Nigeria a Abu Musab al-Barnawi, hijo mayor del fundador del grupo y hasta entonces portavoz de Boko Haram, creando dos facciones.Según un audio atribuido al EI y divulgado el pasado marzo, el Estado Islámico habría designado a un nuevo líder que sustituiría a al-Barnawi y responde al nombre de Abu Abdullah Ibn Umar al-Barnawi.10. LA PROMESA INCUMPLIDA DEL PRESIDENTE BUHARI.Una de las principales promesas electorales en 2015 del presidente de Nigeria, Muhammadu Buhari -reelegido en febrero de este año-, fue que, si ganaba los comicios, derrotaría a Boko Haram.Pero el grupo yihadista no ha dejado de sembrar el terror, a pesar de que Buhari aseguró en diciembre de 2015 que la organización había sido "técnicamente derrotada".