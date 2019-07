Sánchez cree que Carmena reúne el perfil adecuado para ser ministra

El presidente en funciones, Pedro Sánchez, ha considerado este jueves que la exalcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, reúne el perfil adecuado para tener una responsabilidad en un Gobierno de España, si bien ha admitido que no llegó a hablar con ella sobre esta posibilidad.



En una entrevista en Telecinco y a la pregunta de si hubiera fichado a Manuela Carmena para un cargo ministerial, Sánchez ha dicho que él siempre ha estado abierto a independientes de reconocido prestigio y sobre todo progresistas.



"No había pensado en la exalcaldesa de Madrid pero es una persona de una talla que aprecio en lo personal y respeto en lo político. No es descartable", ha señalado.





No obstante, ha insistido en que lo importante es que haya Gobierno pronto y se ha comprometido a ponerse a trabajar ya para ello.