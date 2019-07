Sánchez: "No pierdo la esperanza"

El candidato a la investidura, Pedro Sánchez, ha cerrado el debate de este martes en el Congreso asegurando que sigue creyendo en la posibilidad de ser elegido a pesar de que no cuente, al menos hoy, los votos para lograrlo: "No pierdo al esperanza", ha dicho.



En su última intervención en el debate de investidura, Sánchez ha admitido que corre el riesgo de ser el primer candidato que sufre dos investiduras fallidas y ha lamentado que en esta ocasión pueda deberse al "mismo obstáculo" que en 2016, en clara alusión a la posibilidad de que Unidas Podemos no le apoye.



Ha vuelto además ha pedirle al PP su abstención para que facilite que haya un Ejecutivo y se ha dirigido a los 350 diputados para pedirles su respaldo y garantizarles a cambio "gobierno, estabilidad y legislatura".