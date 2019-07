El largo camino desde el 28A a la investidura

Casi tres meses después de su claro triunfo en las elecciones generales del 28 de abril, el candidato socialista y presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, se enfrenta a una investidura con posibilidades de salir adelante si fructifica su pacto con Unidas Podemos.



En todo este tiempo, Sánchez ha mantenido cinco encuentros y varias conversaciones telefónicas con Iglesias, alguna de ellas en las últimas horas; tres reuniones con el líder popular, Pablo Casado, y solo una con el de Ciudadanos, Albert Rivera, quien declinó invitaciones posteriores del presidente del Gobierno en funciones.



Estos son los momentos más destacados de las negociaciones desde la celebración de los comicios generales:





28 abril.- Sánchez gana las elecciones con 123 escaños, seguido del PP con 66 diputados, Ciudadanos (57), Unidas Podemos (35), Vox (24), ERC (15), ECP y JxC (7) y el PNV (6).29 abril.- Sánchez se compromete con militantes socialistas a no negociar la investidura con Ciudadanos.30 abril.- Rivera asegura que no pactará un Gobierno con el PSOE.1 mayo.- Iglesias califica de "imprescindible" un Gobierno de coalición.6 y 7 mayo.- Primera ronda de contactos del presidente del Gobierno en funciones con Casado, Rivera e Iglesias.20 mayo.- Los diputados electos Oriol Junqueras, Jordi Sànchez, Josep Rull y Jordi Turull y el senador Raúl Romeva, en prisión preventiva, se acreditan en el Congreso y el Senado. Después fueron suspendidos de sus cargos.21 mayo.- Arranca la XIII Legislatura en el Congreso y en el Senado, Meritxell Batet es elegida presidenta de la Cámara Baja y Manuel Cruz, de la Alta.26 mayo.- Elecciones al Parlamento Europeo, municipales y en doce comunidades autónomas. El PSOE es el partido más votado pero el PP recupera ayuntamientos como el de Madrid.2 junio.- El Rey Juan Carlos se retira de la vida institucional.5 junio.- Felipe VI comienza la ronda de consultas con los dirigentes de los principales partidos políticos para designar candidato a la investidura.6 junio.- Felipe VI propone como candidato a la investidura a Pedro Sánchez, que asume el encargo con "honor y responsabilidad".11 junio.- Sánchez abre nueva ronda de contactos para buscar apoyos. Con Iglesias acuerda iniciar conversaciones para formar un "gobierno de cooperación", Rivera le traslada que Cs votará en contra y Casado reitera que el PP no va a abstenerse.12 junio.- Visto para sentencia el juicio del "procés".15 junio.- Se constituyen los más de 8.100 ayuntamientos resultantes de las elecciones del 26-M.17 junio.- Nueva reunión Sánchez-Iglesias sin avances sobre la propuesta socialista para formar un gobierno de cooperación.21 junio.- Sánchez ofrece a Podemos puestos en "la administración" pero no dentro del Consejo de Ministros.24 junio.- Reunión privada entre Sánchez y Casado, que insiste en que el PP no va a abstenerse. Rivera declina mantener una segunda reunión con el presidente del Gobierno.25 junio.- Cuarto encuentro de Sánchez con Iglesias, quien insiste en su exigencia de formar un gobierno de coalición y no descarta votar en contra de su investidura.26 junio.- Josep Borrell, ministro de Exteriores en funciones, renuncia a su acta de eurodiputado.30 junio.- Sánchez participa en Bruselas en la cumbre de líderes de la Unión Europea (UE) que decidirá el reparto de los principales cargos comunitarios.1 julio.- El Tribunal de Justicia de la UE impide al expresidente catalán Carles Puigdemont tomar posesión de su escaño como eurodiputado.2 julio.- Borrell, candidato al puesto de Alto Representante para la Política Exterior de la UE.4 julio.- Sánchez insta a PP y Cs a que no bloqueen su investidura y permitan un Gobierno "progresista" que no dependa de los independentistas.9 julio.- Nueva ronda de contactos de Sánchez con Iglesias y Casado. Fuentes socialistas desvelan que Iglesias exigió a Sánchez una vicepresidencia, mientras que Casado insiste en que no se abstendrá.10 julio.- Sesenta y seis diputados y exdiputados del PSOE que en 2016 se abstuvieron en la investidura de Mariano Rajoy firman una carta dirigida al PP en la que piden "reciprocidad".11 julio.- Sánchez e Iglesias hablan por teléfono, a iniciativa de Sánchez, para intentar de nuevo, sin éxito, acercar posiciones.12 de julio.- Podemos anuncia una consulta a sus bases para que se pronuncien sobre si prefieren un Gobierno de coalición o uno monocolor del PSOE.15 de julio.- Sánchez da por rotas las negociaciones con Podemos y califica de "trucada" la consulta de Podemos.18 julio.- Sánchez afirma que Iglesias y su exigencia de formar parte del Gobierno es el principal "escollo" para desbloquear las negociaciones y Podemos impide que el PSOE gobierne en La Rioja19 jul.- Iglesias renuncia a entrar en el Gobierno si Podemos elige a sus ministros.20 jul.- Carmen Calvo confirma contactos telefónicos entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, así como reuniones entre los equipos negociadores, para alcanzar un acuerdo de cara al pleno de investidura que se inicia el lunes.