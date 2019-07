Colau: "La grandeza" del acto de Iglesias que deja al PSOE sin excusas

La alcaldesa de Barcelona y dirigente de Cataluña en Comú, Ada Colau, ha felicitado este sábado al líder de Podemos, Pablo Iglesias, por "la grandeza" de su gesto, al renunciar a formar parte del nuevo gobierno, lo que, en su opinión, deja al PSOE "sin excusas" para formar un gobierno de izquierdas.



Ada Colau, tras inaugurar un nuevo centro de atención primaria en Barcelona, ha comentado la decisión de Pablo Iglesias de renunciar a formar parte del nuevo Ejecutivo para facilitar la coalición con los socialistas, lo que ha abierto una puerta a la investidura del líder del PSOE, Pedro Sánchez.



"Creo -ha afirmado la alcaldesa de Barcelona- que hay que felicitar a Pablo Iglesias por la grandeza del gesto que ha hecho y que no tenía porque hacer, en absoluto. Ha mostrado que la voluntad de Unidas Podemos y de En Comú Podem es que haya acuerdo de izquierdas", ha añadido.





La alcaldesa de la capital catalana ha subrayado que no se puede permitir "la parálisis de las instituciones", de la misma manera que: "No nos podemos permitir ir a elecciones y que gane la derecha el gobierno del Estado", ha añadido.Las izquierdas, ha subrayado, "se han de poner de acuerdo" y ha opinado que "el Partido Socialista y Pedro Sánchez han estado buscando excusas todos estos días, primero el tema de Cataluña, luego el hecho de hacer una consulta, después el problema era Pablo Iglesias"."Señor Pedro Sánchez se le han acabado las excusas", ha asegurado Colau, quien considera que Iglesias "ha hecho un gran gesto" que, en su opinión, "ningún dirigente socialista hubiera hecho".A su juicio, "ha sido una falta de respeto que Sánchez dijera al líder de Unidas Podemos que se tenía que apartar pero, en todo caso, Iglesias ha estado muy a la altura en un momento critico y se ha apartado para que el Partido Socialista no tenga excusas".A partir de ahora, Colau confía en que PSOE y Podemos "se pongan a trabajar inmediatamente y, en los próximos días, pueda haber un acuerdo de izquierdas progresistas que haga las políticas sociales urgentes que no pueden esperar más"."Ahora -ha concluido- la pelota está en el tejado del partido socialista y confiamos que esté a la altura del momento, deje las excusas de lado y haga un acuerdo de izquierdas que posibilite una nueva etapa dialogo estabilidad y políticas sociales que no pueden esperar más".