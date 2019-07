"Muchos piensan como Teresa", dice el portavoz andaluz de Podemos

El rechazo expresado por la líder de Podemos en Andalucía, Teresa Rodríguez, a cómo se ha planteado la consulta a las bases del partido sobre la investidura de Pedro Sánchez "es la opinión de muchos" en la organización andaluza, según su responsable de la Secretaría Política y de Comunicacón, Pablo Pérez Ganfornina.



"Teresa Rodríguez ha dicho lo que muchos pensamos; porque queríamos un debate en la organización y ese debate no se ha dado", ha señalado el portavoz de Podemos Andalucía en una conferencia de prensa antes de añadir que la pregunta que se ha planteado a las bases "no recoge todas las opciones posibles".



Lo importante es "qué va a pasar y para quién se va a gobernar", ha dicho Pérez Ganfornina, que ha insistido en que "el mejor modo de abordar la investidura era tener nuestro propio debate".





Pérez Ganfornina ha lamentado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, emplee como argumento propio el debate interno de otra organización, le ha reprochado que se presentara a las primarias del PSOE diciendo una cosa y ahora haga otra y le ha acusado de "estar obsesionado con los sillones" cuando lo que se necesita es "un programa y un proyecto de país distinto".También ha devuelto a Sánchez la calificación de "mascarada" que el presidente del Gobierno en funciones ha aplicado a la consulta de Podemos y ha opinado que esa actitud es "un teatro" y que espera que no sea "una excusa para un pacto con la derecha".De Sánchez ha añadido que "una cara muy dura tiene para no intentar llegar a acuerdos programáticos" y que "no tardó tanto en ponerse de acuerdo con Ciudadanos" en 2016, tal vez porque con esta formación "tiene más en común".