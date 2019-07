Trump rompió el pacto con Irán por "vandalismo diplomático"

El exembajador británico en Washington Kim Darroch aseguró en un informe confidencial revelado este domingo que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, rompió el pacto nuclear con Irán por "vandalismo diplomático", para acabar con el legado de su predecesor, Barack Obama.



El diario británico "Mail on Sunday" asegura que Darroch redactó ese documento en 2018, tras una visita a la Casa Blanca del entonces ministro de Asuntos Exteriores del Reino Unido, Boris Johnson.



El antiguo embajador, que dimitió esta semana tras filtrarse otro cable en el que llamaba a Trump "inepto" e "incompetente", trasladó al Gobierno británico que el presidente de Estados Unidos rompió los términos del acuerdo con Teherán por "motivos de personalidad".





Ese pacto tenía como objetivo asegurar que Irán no desarrolla armamento nuclear y levantaba las sanciones económicas que pesaban sobre el país, que Trump volvió a imponer.Según el "Mail on Sunday", el diplomático advirtió de que Washington "no puede articular una estrategia para el 'día después'" de romper el acuerdo, ni tenía "ningún tipo de plan" para trabajar de forma conjunta con sus aliados hacia una solución del contencioso con Teherán.La policía del Reino Unido abrió esta semana una investigación para tratar de identificar el origen de la filtración de los cables diplomáticos de Darroch.El diario "The Sunday Times" afirma que Scotland Yard y los servicios de inteligencia sospechan que un funcionario con acceso a ficheros del ministerio de Exteriores pudo airear los documentos confidenciales.El rotativo desvela además que la periodista que ha publicado esos cables, Isabel Oakeshott, mantiene una relación con el presidente del Partido del Brexit, Richard Tice.Según el rotativo, en círculos gubernamentales se teme que la filtración tuviera como objetivo forzar la dimisión del embajador en Estados Unidos para reemplazarlo por una figura mas favorable a la salida del Reino Unido de la Unión Europea (UE).