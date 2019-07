Moreno podría ser presidente hasta 2031 pese a limitarse los mandatos

Los integrantes del actual Gobierno de la Junta no se verán afectados por la limitación de mandatos en los cargos, cuya tramitación ha empezado a andar pero que no se aplicará hasta la próxima legislatura que (si no media adelanto electoral) arrancará en 2023. El presidente (o presidenta) que tome posesión en esa fecha, así como su equipo de gobierno, podrán estar a partir de entonces un máximo de ocho años en el cargo, lo que implica que Juanma Moreno hipotéticamente podría gobernar hasta 2031 si las urnas así lo validan.

La limitación será más dura para el presidente que para el vicepresidente y los consejeros. En el primer caso, sólo puede estar ocho años de manera improrrogable, mientras que los segundos podrían volver a desempeñar los mismos puestos si hay un paréntesis de cuatro años de por medio. Esta pausa no se aplicaría si, pasados los ocho años de rigor, un vicepresidente o consejero es elegido presidente de la Junta, cargo en el que podría estar otros ocho años.

Para poner en marcha esta medida, se cambiarán dos artículos (el 4 y el 22) de la Ley de Gobierno de la Junta, cuestión que se quiere pactar con el resto de formaciones políticas presentes en el Parlamento andaluz. La previsión es que la norma esté aprobada para finales de 2020.

El vicepresidente de la Junta, Juan Marín (Cs), ha explicado que esta limitación de mandatos “permite la alternancia en los cargos y luchar contra la corrupción”, además de que se quedan sin argumentos “los que creen que las instituciones son de un partido o de una persona”. “Ocho años es tiempo suficiente para desarrollar un programa político”, ha apostillado.

El Consejo de Gobierno de la Junta ha analizado este martes el anteproyecto de ley con el que empieza a andar un proceso para el que, ha insistido Marín, “no hace falta una reforma del Estatuto”, o al menos “eso dicen los informes que tenemos en este momento”. El PSOE, por ejemplo, ha expresado en varias ocasiones sus dudas sobre que la medida pueda aplicarse sin modificar el Estatuto de Autonomía andaluz.