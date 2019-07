Juan Marín acusa al Gobierno de Pedro Sánchez de "falta de lealtad"

El vicepresidente andaluz, Juan Marín (Ciudadanos), ha acusado al Gobierno de Pedro Sánchez de "falta de lealtad" y ha asegurado que le "molesta" esa actitud del Ejecutivo central, del que ha puesto como ejemplo recientes actuaciones de los ministros Fernando Grande Marlaska y Dolores Delgado.



En conferencia de prensa, Marín ha acusado de falta de lealtad al ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, por haber presentado la semana pasada en Málaga unas nuevas infraestructuras para atención a inmigrantes sin haber contado con él, que es el responsable de ese asunto en el Gobierno andaluz.



A la ministra de Justicia, Dolores Delgado, la ha acusado de lo mismo por haber convocado en Cádiz, para hoy, una reunión para tratar de lo que, según Marín, ella considera "un caos" en la situación de la Justicia en la comarca gaditana del Campo de Gibraltar.





Marín ha confesado haberse enterado por la prensa de esta convocatoria, pese a ser él el consejero den Justicia en Andalucía.El vicepresidente andaluz ha señalado que a esta reunión, de la que se ha preguntado por qué se celebra en la capital gaditana en vez de en Algeciras o La Línea, que es donde se sufre el problema, estaban invitados el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía y el Fiscal Jefe de Andalucía, así como magistrados y otros profesionales del sector, pero ha lamentado no haber sido invitado ni él ni ningún alto cargo de su departamento."Como empecemos así difícilmente mejoraremos la situación de la Justicia en Andalucía", ha insistido al reprochar la actitud del Gobierno central y al garantizar que por parte del Ejecutivo andaluz "jamás" habrá un comportamiento similar para con el Gobierno de España."Con esta falta de lealtad es imposible trabajar", se ha quejado Marín, después de trasladar esta situación al plano de los acuerdos políticos, cuando ha señalado: "¿Ante esta situación puede alguien creer que Sánchez quiere el apoyo de Ciudadanos para algo?"Marín, que ha dicho que el Gobierno aún está a tiempo de rectificar a invitar a la Junta a esa reunión, se ha referido, a preguntas de los periodistas a la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno, de la que ha dicho que está convencido de que se producirá "porque tiene los apoyos cerrados".No obstante, ha aclarado que que haya Gobierno no depende de Ciudadanos y que "eso es falso", del mismo modo que "a Sánchez no le hizo falta ni el PP ni Ciudadanos para la moción de censura"."Estoy convencido, segurísimo, de que habrá Gobierno en julio", ha concluido.