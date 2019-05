El PP niega haber insultado a Vox y le pide que madure

Vox ha exigido disculpas públicas del presidente del PP, Pablo Casado, para sentarse a negociar el Presupuesto con la coalición PP-Cs en Andalucía, pero los populares consideran que no hay nada por lo que pedir perdón porque no ha habido ofensa. De paso, le ha pedido a la formación ultraconservadora que madure, que no puede pasarse toda una campaña insultando a otros y luego tener la mandíbula de cristal y no saber encajar golpes.

El portavoz del PP en el Parlamento andaluz, José Antonio Nieto, ha respaldado lo dicho por su líder nacional sobre Vox, pero matizando que “no es una descalificación, es una definición”. Lo que Casado quiso decir, ha explicado, es que Vox está a la derecha del PP, lo que le sitúa en la extrema derecha, pero que eso no es un insulto sino una descripción del mapa político. “Vox es al PP lo que Podemos al PSOE”, ha apostillado.

Así que haciendo estos malabares dialécticos, Nieto ha insistido en que no entiende que haya que disculparse “por algo que no es una ofensa”. Y más cuando Vox, ha lamentado, ha estado más pendiente en la pasada campaña electoral de criticar al PP que al propio PSOE, repitiendo lo de “derechita cobarde y luego eso no merece una disculpa”.

El diagnóstico del portavoz parlamentario del PP andaluz es que se trata de un problema de “madurez, la mandíbula de cristal afecta a los boxeadores neófitos”, por lo que su consejo es que tienen que “fortalecer esa mandíbula porque igual que se dan golpes hay que saber encajarlos”.

Y sobre la cuestión de fondo, ¿cree el PP que de verdad peligra el Presupuesto andaluz? En ese jardín no se ha querido meter Nieto, aunque ha instado a Vox a “no confundir los objetivos” y ha augurado que “ese tipo de expresiones y ultimátums la experiencia les va a ir demostrando que tienen que cambiar”.

Lo que sí tiene claro es que, si Vox de verdad se mantiene en sus trece y se bloquea el Presupuesto, “dudo mucho que se lo pueda explicar al conjunto de los ciudadanos y a sus votantes”. “Que se lo piensen, que el 26M hay elecciones, y nadie entendería que el apoyo o no a un Presupuesto dependa de algo tan peregrino” como el rifirrafe que se ha montado por las declaraciones de Pablo Casado.