Arrimadas resta importancia a la bajada de Cs en las encuestas

La líder de Ciudadanos en Cataluña, Inés Arrimadas, ha señalado que no hay que "especular" sino "trabajar" para abrir "una nueva etapa política", quitando importancia a que las últimas encuestas den una bajada a la formación 'naranja'.

"Hay que pensar en los resultados reales antes que en las encuestas", ha señalado Arrimadas preguntada por las encuestas en una entrevista en Telecinco, recogida por Europa Press. Así, ha dicho que "va a perder muy poquito tiempo en ver encuestas".

La dirigente 'naranja' ha manifestado que Ciudadanos desea "liderar una etapa desde el centro", apuntando a que su partido está preparado para gobernar España. De cara a las elecciones generales del 28 de abril, en las que concurre en la lista de Barcelona, ha dicho que se tiene que superar de "la alternativa de siempre de cambiar PP por el PSOE". "Hay que pensar en qué España queremos, si vamos a hablar de Franco o del aborto, o si vamos a hablar de regeneración", ha aseverado.

Igualmente, ha recordado que las encuestas muestran resultados dispares para el partido liderado por Albert Rivera, remitiendo a la realizada por La Sexta, que otorga a Ciudadanos una intención de voto del 21 por ciento, y ha aludido a las pasadas elecciones en Cataluña, donde se estimaban unos 26 escaños para Ciudadanos, obteniendo, finalmente, 36.

CRITICA AL PSOE POR LA MANIFESTACIÓN DEL 8-M

Por otro lado, preguntada por su participación el pasado viernes en la manifestación del día internacional de la mujer en Madrid, Arrimadas ha cargado contra el PSOE por criticarlas durante la marcha.

"Lo más grave es ver a partidos políticos y a ministras criticando al PP porque no fue y a nosotros porque fuimos. Quiero dejar clara una cosa, el 8M es el día internacional de la mujer, no el socialista ni comunista", ha insistido.

Así, ha dicho que pese a que no compartía muchas cosas del manifiesto de la manifestación, ha defendido la libertad a que cualquier mujer decidiera si quería participar. "No he dejado que me den carnets de buena catalana no voy a dejar que me den el feminista", ha señalado, cargando contra la manipulación que, a su juicio, se hace de la mujer "por unos pocos".

En este sentido, ha apostado por una igualdad que "no criminalice al hombre" y por un feminismo "mucho más inclusivo".