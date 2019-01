Juanma Moreno sobre su equipo de Gobierno: "La pelota empieza a rodar"

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha subrayado el "equipo de primera" que ha conseguido en su nuevo Ejecutivo de coalición de PP y Ciudadanos, que serán "representantes de un nuevo estilo de hacer política" en la comunidad, por lo que este martes "la pelota empieza a rodar".



En el acto de toma de posesión de los once consejeros, ha destacado el "esfuerzo y generosidad" también de Ciudadanos para "sortear", junto al PP, todos los "obstáculos" que se han encontrado hasta poder poner en marcha hoy "el equipo del cambio" en Andalucía.



Ha resaltado la "solvencia, experiencia y capacidad" de trabajo del Ejecutivo, aunque ha pedido que no se dejen llevar por la ilusión porque entre sus principales objetivos estará la eficacia en la gestión para mejorar la vida de los andaluces.



"No hay mejor expresión del cambio que estas once personas", ha manifestado Moreno, quien ha recalcado también la "amplia experiencia en multitud de frente" de sus nuevos consejeros.



A partir de mañana, ha añadido, tendrán que ponerse "el mono de trabajo" para afrontar "los muchos problemas" de la comunidad, aunque él como presidente estará "tranquilo" por la "enorme exigencia" que tienen cada uno de ellos, ha asegurado.



Moreno, que ha valorado el "trabajo y dedicación" de los anteriores consejeros socialistas, ha afirmado que el nuevo equipo pondrá lo mejor de ellos mismos, su energía y su talento al servicio del Gobierno andaluz, siempre "con el arma del diálogo, para buscar puntos de encuentro".



"Hoy soy un presidente orgulloso de poder contar con la generosidad de todos y cada uno de ellos", ha añadido Moreno, quien ha abogado por "prestigiar la vida pública" y devolver "la credibilidad y respeto" en las instituciones a los andaluces.



Ha garantizado que van a trabajar "sin descanso, con máxima honestidad" y se ha mostrado convencido de que ninguno de los nuevos consejeros le va a defraudar.



La toma de posesión, en la que los consejeros han jurado o prometido el cargo, ha tenido un momento anecdótico cuando el nuevo consejero de Sanidad, Jesús Aguirre, y la consejera de Igualdad, Rocío Ruiz, se han confundido y han jurado mantener en secreto las deliberaciones "del Consejo de Ministros".



Esta equivocación ha provocado risas en el salón, abarrotado de familiares y populares, e incluso del propio Moreno, que después se ha referido a ello antes de iniciar su discurso.



"Todo se andará, seguro que alguno podrá ser ministro dentro de algunos años, pero ahora nos toca ser miembros del Consejo de Gobierno", ha bromeado.



Junto a Moreno liderará el Gobierno el vicepresidente y consejero de Turismo, Regeneración Democrática, Administración Local y Justicia, Juan Marín, líder de Ciudadanos en Andalucía.



El consejero de Presidencia es Elías Bendodo (PP); en Hacienda está Alberto García Valera (PP); en Economía Rogelio Velasco (Cs); en Sanidad y Familias Jesús Aguirre (PP); y en Educación y Deporte Javier Imbroda (Cs).



La nómina de consejeros la completan Rocío Blanco (Cs) en Empleo; Carmen Crespo (PP) en Agricultura, Pesca y Desarrollo Sostenible; Marifrán Carazo (PP) en Fomento; Rocío Ruiz (Cs) en Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación; y Patricia del Pozo (PP) en Cultura y Patrimonio.

