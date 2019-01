Siria exige a la ONU una respuesta tras el ataque israelí

El Gobierno sirio exigió a la ONU que "asuma sus responsabilidades" tras el ataque israelí lanzado en la madrugada de hoy contra almacenes y objetivos de las fuerzas iraníes en diversos puntos de su territorio, en el que, según la ONG Observatorio Sirio de Derechos Humanos, murieron 11 personas.



Israel lanzó un ataque con aviación y baterías de misiles tierra-tierra contra posiciones de las fuerzas iraníes y la milicia libanesa Hizbulá así como las defensas antiaéreas del Gobierno de Damasco en el ataque más importante en territorio sirio desde mayo pasado, según el Observatorio.



En el ataque fallecieron once personas, dos de ellas de nacionalidad siria, según la ONG, que no precisó la nacionalidad del resto de fallecidos.



La ONG detalló que el asalto duró cerca de 60 minutos y tuvo como objetivo una amplia extensión de terreno desde el suroeste de Damasco hasta el aeropuerto militar de Al Zala, en el oeste de la provincia de Al Sueida (suroeste).



El Centro Nacional de Control de la Defensa de Rusia indicó que en los ataques israelíes murieron cuatro militares sirios y otros seis resultaron heridos.



"Cuatro efectivos murieron y seis resultaron heridos. Como resultado de los ataques fue además parcialmente dañada la infraestructura del aeropuerto internacional de Damasco", indicó el organismo.



Las autoridades sirias no han confirmado hasta el momento víctimas en el bombardeo ni precisado los daños causados.



Una fuente militar dijo a la agencia oficial SANA que el "enemigo israelí" asestó un "duro golpe por tierra y aire" pero que "los sistemas de defensa" sirios destruyeron la mayoría de misiles antes de que alcanzaran sus objetivos.



La agencia informó además de que el Ministerio de Exteriores sirio envió sendas cartas al secretario general y al Consejo de Seguridad de la ONU tras el bombardeando denunciando que el ataque israelí es parte de sus "intentos actuales (...) de prolongar la crisis en Siria y la guerra terrorista" y una violación de las resoluciones de la ONU.



La república árabe llamó al Consejo de Seguridad "a que asuma sus responsabilidades" en el marco de la Carta de las Naciones Unidas y la toma de "medidas decisivas e inmediatas para impedir la repetición de estas agresiones israelíes".



El Ministerio de Exteriores sirio indicó, de acuerdo con SANA, que "debe llamar la atención" que durante años Israel ha ocultado "sus ataques perpetrados contra Siria con el objetivo de apoyar a los terroristas" y "recientemente, los altos funcionarios israelíes han reconocido oficialmente el lanzamiento de estas agresiones".



Según el Gobierno sirio, el ataque, que según dijo tuvo lugar a la 1.10 hora local (23.10 GMT del domingo), "es un intento del Gobierno israelí de escapar de sus muchos problemas internos".



El presidente de Israel, Reuvén Rivlin, defendió hoy los bombardeos como una "una respuesta directa al inaceptable lanzamiento de un proyectil" ayer por fuerzas iraníes contra su territorio.



El lanzamiento de este cohete "es un testimonio vivo de la consolidación de Irán en Siria y en la región en general", declaró en un encuentro con su homólogo ucraniano, Petró Poroshenko, de visita oficial en el país.



En los últimos meses las fuerzas israelíes han realizado numerosos ataques en Siria contra posiciones iraníes y de Hizbulá.



El 10 de mayo del año pasado, un amplio ataque de Israel contra objetivos iraníes en Siria causó al menos 27 muertos, según cifras del Observatorio Sirio de Derechos Humanos.



Entonces, Israel aseguró haber diezmado la infraestructura militar iraní en Siria tras más de 70 bombardeos nocturnos, que fueron respuesta al lanzamiento de 20 cohetes desde el sur de Damasco contra el Golán.



El comandante de la Fuerza Aérea de Irán, el general Aziz Nasirzadeh, aseguró hoy que sus efectivos están preparados para "eliminar de la Tierra" a Israel.



La pasada semana el comandante en jefe de los Guardianes de la Revolución iraníes, el general Mohamad Ali Yafarí, aseguró que Irán mantendrá su presencia militar en Siria y advirtió a Israel de que su territorio está al alcance de los misiles iraníes.



"Mantendremos a todos los asesores militares, así como las armas, que tenemos para entrenar a los guerreros de la resistencia islámica y para apoyar al pueblo oprimido de Siria", dijo el comandante, según la prensa iraní.