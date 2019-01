Ábalos: el decreto de vivienda sólo es un primer paquete de medidas

El ministro de Fomento, José Luis Ábalos, ha dicho hoy que el decreto de vivienda, que no será apoyado por Podemos, PP, Ciudadanos ni ERC, es sólo un primer paquete de medidas "urgente" que tiene marcado carácter social.



Durante su intervención en el Pleno del Congreso, que hoy debate y vota hasta 8 reales decretos leyes, en su mayoría económicos, Ábalos ha señalado que la norma de hoy es "un primer paso" y que "no cabe duda de que tendrá que ir acompañada de medidas adicionales, "en las que trabaja el Gobierno".



Ante la falta de apoyo que tendrá este real decreto, el ministro de Fomento ha vuelto a abogar por un pacto de Estado por la vivienda y ha incidido en que la convalidación del decreto "es necesaria" y "una oportunidad" porque da seguridad al propietario y al inquilino, frena la intervención de los fondos de inversión "buitres" y pone un parque de vivienda social de 20.000 inmuebles.



"Es una oportunidad que no podemos perder. Las oportunidades se aprovechan o se desaprovechan y esta es una oportunidad...trata de dar respuesta política urgente al mercado de vivienda en España y frena la reforma de 2013 que estimuló subidas desorbitadas de los precios", ha señalado tras afirmar que también incorpora las recomendaciones del Comité de Naciones Unidas en materia de desahucios.



Ábalos ha defendido que la vivienda "no puede ser considerada un bien de inversión sino que es un derecho clave y esencial", que hace que se puedan disfrutar otros derechos, para construir un proyecto de vida.