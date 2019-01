Confirman el archivo parcial del caso máster, excepto para Cifuentes

La Audiencia Provincial de Madrid ha confirmado el archivo parcial del caso máster para 19 investigados por los delitos de prevaricación y cohecho, a excepción de la expresidenta de la Comunidad de Madrid Cristina Cifuentes y de otros tres procesados más que serán juzgados por falsedad documental.



En el auto, al que ha tenido acceso Efe, la Sección 16 de la Audiencia de Madrid rechaza el recurso de apelación de la URJC contra el auto de la titular del Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid, Carmen Rodríguez Medel, que acuerda el archivo parcial del caso máster, "al haberse presentado fuera de plazo".



La jueza archivó el pasado septiembre la causa de prevaricación y cohecho para 19 de los investigados, de manera que cerraba la pieza C del líder del PP Pablo Casado y reducía la pieza principal únicamente al delito de falsedad documental para cuatro personas, que ya han sido todas ellas procesadas.



Además de Cifuentes, estas son el exdirector del ya clausurado Instituto de Derecho Público de la URJC Enrique Alvarez Conde, investigado en otro juzgado por supuesta malversación de fondos del Instituto; la profesora que supuestamente falsificó el acta de la expresidenta regional Cecilia Rosado, así como la exasesora del Gobierno de la Comunidad de Madrid María Teresa Feito.



La URJC recurrió en reforma esta decisión, pero la jueza lo desestimó, por lo que la institución presentó un recurso de apelación ante la Audiencia de Madrid al defender que "no quieren pasar por alto" las irregularidades detectadas que "deben ser investigadas hasta el final", pero una de las defensas impugnó dicho recurso al manifestar que había sido presentado fuera de plazo.



Los magistrados señalan que el auto de la jueza que falló el recurso de reforma de la Universidad se notificó el 19 de octubre, por lo que las partes contaban con un plazo de cinco días para recurrir en apelación ante la Audiencia Provincial.



Pero el escrito de la institución se remitió el día 30, es decir, once días después de su notificación, seis fuera de plazo. Incluso, más allá del día de gracia y aún computando en días hábiles y no naturales, el recurso se podría haber admitido solo hasta el 29.



Tras esta decisión, que es firme, la Audiencia de Madrid solo tiene pendiente de resolver del caso máster el recuso de Cifuentes contra su procesamiento por falsedad, pues la expresidenta defiende que no hay indicios contra ella y que este procedimiento solo se ha causado un "deterioro personal, reputacional y profesional".



Mientras tanto, la Fiscalía prepara ya el escrito de acusación contra Cifuentes y los otros tres investigados, que presentará en próximas semanas, y que acompañará al del sindicato de prisiones Acaip y al de la Rey Juan Carlos, que sí lo ha entregado ya.



La URJC, que ejerce la acusación popular junto a Acaip, pide cuatro años de prisión para Cifuentes por presuntamente falsificar el acta del trabajo de fin de máster (TFM) del título de Derecho Autonómico y Local que cursó entre 2011 y 2012 en este centro, la misma pena que solicita para los otros tres procesados.



Al margen de las penas de prisión, pide una multa de 24 meses con una cuota diaria de seis euros para cada uno, es decir 4.320 euros.