El PSOE-A, al federal: "Consecuencias nefastas" si no reman juntos

El PSOE de Andalucía ha avisado hoy a la dirección federal de que si todo el partido no "rema en la misma dirección" y no está orientado "al cien por cien" en la tarea de "combatir" a la derecha y la extrema derecha, las consecuencias pueden ser "nefastas" para los resultados electorales.



"Estoy seguro de que la dirección federal sabe que Andalucía es absolutamente fundamental para ganar unas elecciones y tener opciones de gobierno", ha dicho el portavoz del PSOE en el Parlamento autonómico, Mario Jiménez.



El dirigente socialista andaluz ha respondido de esta forma al ser preguntado sobre las declaraciones de la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, quien ha reclamado hoy al PSOE andaluz una estrategia de reflexión y ha recalcado que en el PSOE todo el mundo "está por debajo de las siglas, que llevan más de 140 años peleando por las libertades".



"Efectivamente, la secretaria general del PSOE de Andalucía, la vicepresidenta del Gobierno y todo el mundo está al mayor interés de las siglas y el mayor interés de las siglas es que el partido esté cohesionado para la tarea que tenemos por delante, que es muy importante", ha replicado Jiménez.



Ha recordado que en Andalucía, como en el resto de las federaciones, "mandan los militantes, que son los que deciden porque así son nuestras normas".



"Yo estoy seguro de que la dirección federal del partido sabe perfectamente la importancia estratégica de que el PSOE de Andalucía pueda hacer su tarea, su trabajo", ha proseguido Jiménez, que ha apostado por que todas las "energías" del Partido Socialista puedan estar "orientadas a los resultados electorales en las elecciones municipales, las europeas y, cuando se convoquen, las generales".



Ha recalcado que la dirección federal "sabe que Andalucía es absolutamente fundamental para tener opciones de gobierno o de ganar unas elecciones", por lo que se ha mostrado seguro de que "todo el mundo va a remar en la misma dirección para que el PSOE de Andalucía y el de todas las federaciones no esté distraído en otras cuestiones".



"Espero que todo el mundo esté orientado al cien por cien en la tarea política de combatir a la derecha y la ultraderecha y de defender el proyecto del PSOE para poder ganar las próximas elecciones municipales, europeas y generales", ha insistido.



En su opinión, es "absolutamente indispensable" que todas las federaciones estén centradas en la tarea política que tienen por delante, pues "otro tipo de circunstancias pueden tener consecuencias nefastas para los resultados electorales".