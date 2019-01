De las corbatas gordas de Adelante, a la revolución cristiana de Vox

En la segunda sesión del pleno de investidura del próximo presidente de la Junta, los portavoces de los cinco grupos políticos representados en el Parlamento responden al discurso de investidura pronunciado ayer por el candidato del PP a la Presidencia, Juanma Moreno.

El orden de intervenciones será de menor a mayor representación, por lo que el primero que intervendrá este miércoles será el portavoz del grupo parlamentario de Vox, Francisco Serrano. Susana Díaz, por el PSOE, será la última en intervenir antes de la votación en la que Juanma Moreno será elegido presidente de la Junta para la XI Legislatura.

Francisco Serrano (Vox)

El portavoz ha iniciado su intervención manifestando su alegría por estar representando a 400.000 andaluces en el Parlamento de Andalucía y con el "orgullo de ser la fuerza política decisiva que ha propiciado el cambio en Andalucía tras 36 años de gobiernos socialistas".

"Somos la alternativa democrática, porque no hay democracia donde no hay alternancia", ha dicho Serrano. Ha criticado el "conformismo" del PSOE y ha reprochado el "derrotismo" del PP durante los últimos 36 años.

"Somos el partido que ha venido a ocupar el vacío existencial político que ofrece el actual marco parlamentario", ha señalado, y ha reivindicado a sus votantes de derecha y de izquierda. "Somos un partido de extremo sentido común".

Ha dado un repaso crítico a las políticas socialistas. "Hablaremos de andaluces y españoles, no de andaluces y andaluzas", ha dicho, antes de criticar la "dicatudura de una izquierda inclusiva". "Españoles y andaluces, hartos del derroche", dijo. Y criticó que la Junta se ha dedicado a crear una "red clientelar" y la Ley de Memoria Histórica, fruto del reconcor de "nuevos fascistas disfrazados de demócratas". "Son Dorian Grey y el retrato que dicen odiar es el de los españoles y andaluces que dicen defender".

"Creemos en la igualdad y estamos en contra de cualquier tipo de violencia en el ámbito familiar, pues las víctimas pueden ser mujeres, hombres, niños, ancianos, homosexuales y lesbianas", y cita el artículo 14 de la Constitución, que consagra la igualdad de los españoles. "En Vox también consideramos que el maltrato es una lacra social que tenemos que erradicar. Así que no nos digan lo que no somos".

Serrano ha defendido el papel de Vox más que responder al discurso de Juanma Moreno, al que citó ("como dijo ayer Juanma Moreno") sólo para apoyar su intervención. Ha hablado de la custodia compartida y de una "educación unitaria y homogénea en todo el territorio nacional", de la defensa de la natalidad y de las "deplorables condiciones" en que los profesionales de la sanidad pública hacen su trabajo. Ha defendido, asimismo, una "justicia de calidad, igualitraria, imparcial y no contaminada por la ideología de género".

"Muchos inmigrantes ilegales no han venido a trabajar", ha dicho, y ha exigido el cumplimiento de la vigente Ley de Extranjería. "Andalucía ha sido tierra de acogida, pero muchos no quieren integrarse y vienen sólo para recibir, despreciando sentimientos, culturas y tradiciones, para imponer su particular estilo de vida", ha afirmado el portavoz de Vox.

Serrano ha recordado el caso "del niño nazareno" que lo apartó de la carrera judicial.

Y ha prometido una oposición "firme, responsable y leal con nuestros 400.000 votantes y acorde con nuestros planteamientos ideológicos, incluida la derogación de las leyes de ideología de género. No les vamos a defraudar". También ha dirigido palabras a Juan Marín: "Sólo nos conocen por referencias" y le ha vuelto a reprochar su desprecio a 400.000 habitantes.

Ha concluido criticando las protestas en el exterior del Parlamento. "¿Por qué no han protestado cuando miembros de la Junta se gastaban nuestro dinero en prostíbulos, drogas y enchufismos?". "¡Figúrese qué cosa tan reaccionaria y tan fascista!", ha ironizado.

"Nos basamos en la ideología de un revolucionario que vivió hace más de 2.000 años, que basaba su ideología en el amor" y cita el Evangelio de Juan. "Nosotros no somos violentos, ustedes basan su ideología en otros revolcionarios, que propugnan el odio", como Stalin o el Che Guevara.

"Habrá muchas cosas con las que no estaré de acuerdo con ustedes, pero los escucharé con absoluto respeto", ha expresado, en respuesta a las interrupciones por parte de algunos diputados del PSOE. Cita a Machado: "¿Tu verdad? No, la verdad. Y ven conmoigo a buscarla".

El candidato a la Presidencia, Juanma Moreno, responde al portavoz de Vox felicitándolo por los resultados conseguidos en las pasadas elecciones. "Esos 400.000 andaluces merecen todo el respeto de esta Cámara y de la Presidencia de la Junta de Andalucía. Este Gobierno siempre va a estar por la defensa de la pluralidad". Le agradece su intervención y el apoyo a su investidura. "Es evidente que usted representa a una formación política distinta a la mía, pero han hecho un esfuerzo por un objetivo superior: el cambio de Gobierno en Andalucía".

Eso sí, le ha mostrado su discrepancia respecto a la afirmación de que el PP se ha resignado en la oposición y ha recordado su papel en la lucha contra la corrupción.

Juanma Moreno se ha referido a su acuerdo con Vox y lo ha comparado con los acuerdos de Sánchez con los "filoterroristas y los independentistas. Esos acuerdos los desconocemos, y frente a eso aquí hay un acuerdo con luz y taquígrafos". Y expone el fondo del acuerdo del mismo, como un acuerdo que podrían suscribir todos los partidos de la Cámara. "¿O es que el PSOE no está de acuerdo con que los andaluces tengan los mismo derechos que el resto de los españoles? ¿O alguien puede estar en desacuerdo en luchar contra la corrupcion? ¿O con el comopromiso con la eficiencia económica y la autonomía financiera? ¿O en eliminar los organismos superfluos? ¿O en garantizar la libertad educativa?".

Se ha referido a las "movilizaciones preventivas" de ayer, "cuando no se había ni siquiera constituido el Gobierno de Andaucía". "Son legítimas", ha dicho Moreno, "pero no es casual que el PSOE organice, financie y planifique una movilización como la de ayer, justo cuando se va a producir un cambio en el Gobierno de Andalucía".

"Algunos piensan que defender la familia es algo antiguado, o defender las tradiciones es rancio; o defender la libertad de educación, retrógrado. ¿Por qué? Yo no pienso así", ha dicho Juanma Moreno. "Podemos pensar diferentes, pero tenemos que ser útiles, y para eso tenemos que sentarnos y buscar puntos de encuentro", ha concluido el candidato a la Presidencia de la Junta.

Teresa Rodríguez (Adelante Andalucía)

La segunda portavoz en intervenir es la del grupo parlamentario de Adelante Andalucía, Teresa Rodríguez, que encabezó la confluencia de Podemos e IU en las pasadas elecciones. Lo primero ha sido anunciar que votará no a la investidura de Juanma Moreno, por cuatro motivos: "Por ser un gobierno de franquicia que pone en riesgo la autonomía, por ser un gobierno de los ricos, por ser de corbatas muy grandes en corazones muy pequeños, entregados como están a la extrema derecha, y porque no son cambio, sino reacción", ha dicho Rodríguez.

"Usted no se postula al puesto de presidente de la Junta de Andalucia, sino, como mucho, gobernador civil", le ha dicho a Moreno. "Niegan a Andalucía para afirmar España. Y niegan a la mujer para afirmar al hombre", ha asegurado la portavoz de Adelante Andalucía.

El modelo económico del tripartito beneficia al 0,7% de la población, ha dicho Teresa Rodríguez, que también ha criticado la política fiscal de bajada de impuestos. "No les preocupan los impuestos que pagamos todo el mundo, sino sólo los que pagan sus clientes". "Van a bajar los impuestos a quienes más tienen". "¿Quién viene a quitarnos las ayudas sociales, los inmigrante o los bancos, las mujeres o los corruptos?", se preguntó. "¡Qué fácil y qué miserable!".

Ha dedicado un tiempo a las políticas de igualdad para concluir que "ustedes son fuertes con los débiles y cobardes con los poderosos. Rodrigo Rato les aplaudiría si no estuvieran en prisión". "Por más que vayan a misa, el milagro de los panes y los peces no los van a poder hacer", ha señalado Rodríguez, en referencia a las consecuencias de las bajadas de impuestos y la política económica de la derecha.

"Son el Gobierno de los ricos, de los bancos, los constructores, la industria farmacéutica, los terratenientes..", ha repetido la candidata de Adeante Andalucía en las pasadas elecciones. "Usted dijo muchas veces ayer empleo, empleo, empleo... Pero la realidad es que habló de subvenciones a las empresas", ha espetado Rodríguez a Juanma Moreno.

"Vamos a votar que no porque serán un Gobierno negacionista de la violencia machista", ha añadido Rodríguez. "Ayer lo único que hizo usted es decir que le tendía las manos a la víctimas de la violencia machista. No le tienda más manos y quíteles algunas de encima". Se ha referido a la "letra pequeña" del acuerdo con Vox para cuestionar que su alcance real será mucho mayor de lo firmado.

Teresa Rodríguez se ha referido de manera reiterada durante su intervención a Santiago Abascal, presidente de Vox y presente en la Cámara andaluza, como "el niño de las pistolas" o "el pistolero de Bilbao". Y ha vinculado al tripartito directamente con el franquismo.

Y sobre la educación, ha dicho que "si ustedes quieren educación exclusiva y diferenciada, que se la paguen". Lo mismo con la sanidad. "Lo es lo mismo tener pacientes y usuarios que clientes".

Juanma Moreno le ha respondido asegurando que "en su discurso está la causa de que no sintonice con la mayoría de la cámara. Una visión estereotipada y alejada de la realidad y la moderación de los andaluces", ha dicho. "Usted no sabe lo que hay en el corazón de cada persona".

Critica los prejuicios y clichés del discurso de Rodríguez. "Se sorprendería conocer a nuestros concejales y cargos públicos... Hay de todo, trabajadores, agricultores...".

"No tienen claro que vivimos en un proyecto común que se llama España", ha indicado Moreno. "La izquierda y la izquierda que usted representa se une a quienes defienden una oligarquía burguesa en otras comunidades autónomas. ¿Dónde está la izquierda para defender la igualdad de todos los españoles?". Ha criticado el "complejo histórico" de la izquierda con respecto a España. "Lo digo con el máximo respeto, tienen una asignatura pendiente que resolver, si quieren coincidir con la mayoría de los andaluces y también de los españoles".

"No se han leído los acuerdos, no hay letra pequeña", ha manifestado Moreno. "Lo que hemos firmado es muy razonable". Ha puesto en cuestión su intervención, reprochándole el chalé de Pablo Iglesias o que Echenique tuviera trabajando a una empleada de hogar sin dar de alta.

"Yo no soy nadie para decirle a un padre cómo tiene que educar a su hijo, pero usted tampoco", ha dicho Moreno. "Me gustaría que usted y su grupo tuvieran altura de miras, por encima de las diferencias, para que podamos poner el interes de los andaluces en el punto de mira". Y le ha insistido en que la bajada de impuestos prometida va dirigida a las clases medias de los andaluces, en absoluto a los ricos. "Es imposible atraer inversiones si lanzamos el mensaje de que vivimos en un infierno fiscal; y eso es lo que se ha hecho hasta ahora".

"Estamos en orillas opuestas en nuestro modelo fiscal, pero le aseguro que, si nos dejan gobernar, en enero de 2023 la economía andaluza habrá mejorado, y también la calidad de vida de los andaluces y los niveles de protección a las clases más desfavorecidas. Denos la oportunidad y lo verá".

En su réplica, a la que renunció el portavoz de Vox, Rodríguez recordó a Moreno que vive de la política desde 1995, "lleva toda la vida. Nosotros empezamos en 2015 y hemos perdido 3 diputados, no 17, así que no me hable de fracaso".

"Yo no he dicho que lo voten sólo los ricos, sino que gobernarán sólo para los ricos", ha señalado. "¿Cómo va a hacer para cubrir el agujero fiscal por la bajada de impuestos?", ha preguntado Rodríguez. "Usted me habla de desigualdad entre territorios y yo le hablo de desigualdad entre las personas", ha contestado Rodríguez. "La ruptura de España es la que hay entre la minoría que se ha lucrado y la inmensa mayoría que no tiene".

"Si me saca el chalé de Pablo Iglesias, es que no tiene argumentos". Rodriguez reprocha a Moreno que no haya respondido a sus preguntas en su réplica a su intervención. "Le invito a tomar café en mi piso de 40 metros en la viña. Y luego me habla de propiedad". "No se puede decir que un país sea más próspero porque tenga más autónomos, porque es todo lo contrario. La responsabilidad de buscar su futuro sobre los propios trabajadores, convertidos en emprendeudores", hizo un juego de palabras.

Ha concluido dirigiendo unas palabras a la presidenta en funciones, Susana Díaz, para reprocharle su inacción: "Usted pensó que gobernaría siempre, le abrió la puerta a la derecha y nos ha entrado un viento del norte que nos ha helado el corazón".

Juanma Moreno le ha pedido "coherencia" a Rodríguez. "Cada grupo político ha de hacer su reflexión. Y yo le invito a pensar que, si la mayoría ha pedido cambio, por qué no ha sido usted el vehículo del cambio". "Se presentaban como alternativa al PSOE, y en demasiadas ocasiones se parecen al PSOE".

Le pone un ejemplo: un hombre, de 34 años, tres hijos, pagado, que vive de alquiler y no puede pagarlo... Le pide 10.000 euros a su padre para poder pagar el alquiler. "Con el impuesto que usted defiende, el padre para donarle 10.000 euros tiene que pagar a la Agencia Tributaria andaluza 780 euros. En Madrid pagaría 78 euros. Y éste es un caso real".

Le ha criticado a Rodriguez los "prejuicios" respecto al nuevo Gobierno. "Antes de que eche a andar, usted nos ha dirigido calificativos y ha previsto un escenario en el que vamos a vulnerar derechos, vamos a derribar el edificio de la sanidad pública... Eso no va a ser así". Los problemas no se han solucionado con las recetas de la izquierda "y tenemos que proponer nuevas recetas", ha dicho, y ha puesto ejemplos de lo que se ha hecho en otros territorios. "No es bueno tener una visión cerrada de la sociedad, creo que ha ofrecido una visión cargada de estereotipos antiguos".

Le pide que se serene y esté más tranquila, "no le puedo pedir que confíe, porque tiene enormes desconfianzas, pero denos un margen", le ha pedido a Rodríguez. "Sé que no voy a contar con los cien días de cortesís, pero déjenos hacer, que lo que queremos es mejorar la situación de Andalucía".

Juan Marín (Cs)

El portavoz de Cs y futiro vicepresidente del Gobierno de Juanma Moreno, Juan Marín, recordó en el inicio de su intervención que el 2 de diciembre "cientos de miles de andaluces apostaron decididamente por el cambio en Andalucía". "Mi grupo parlamentario va a respetar esa decisión".

"Los andaluces defienden un sistema de libertades respetuoso con el Estatuto de Autonomía y la Constitución", ha dicho el portavoz de Cs. "Fuimos el origen de ese cambio y hoy reafirmamos el compromiso que adquirimos con todos los andaluces".

Se ha referido a su acuerdo programático con el PP y ha insistido en que el Gobierno será de 47 escaños, "exactamente los mismos que tuvo el Gobierno de la señora Díaz". "El compromiso nos obliga a usted y a mí, señor Moreno. Y respeto que usted tenga que llegar a un acuerdo con otras fuerzas, sean las que sean, para lograr su investidura".

"Cuarenta años son muchos, yo diría que demasiados. Ha llegado la hora de la alternancia en Andalucía, aunque nos hicieron creer que eso no era posible. Y sí había otras alternativas", ha dicho. "Somos campeones de Europa de paro. Tenemos las mayores cifras de abandono escolar y estamos a la cola en la sanidad pública. La resignación no es una opción".

"Andalucía no es de ningún partido político. Ni la bandera de Andalucía es de ningún partido político. Es de 8 millones de andaluces".

"Somos conscientes de la enorme dificultad de un Gobierno en minoría", ha dicho Marín, que ha prometido hacer un esfuerzo para que el acuerdo firmado con el PP llegue a buen puerto. Y ha repasado los puntos recogidos en ese acuerdo. Le ha ofrecido al candidato a presidente de la Junta su lealtad, asegurando que "Cs es un partido que cumple su palabra. Espero que usted también la cumpla".

Por su parte, Moreno le ha agradecido a Marín su disposición para alcanzar puntos de encuentro y para "cambiar los estilos y las recetas". "Nuestro talante debe ser el de centrarse en el trabajo por Andalucía", ha dicho el próximo presidente de la Junta. "Le anticipo, señor Marín, que vamos a tener máxima lealtad y consenso. Las acciones de nuestro Gobierno serán acciones conjuntas".

"Hay algo que ya henos notado todos. No se ha producido la votación, pero el cambio es una realidad en Andalucía", ha dicho Moreno. "Entre todos hemos dado un paso firme, valiente, al frente, a favor del cambio en Andalucía. Este momento huele a historia". "Veo ilusión, no sólo en las calles, también en los diputados de Cs y del PP. Ése es el mejor combustible que tenemos, por muchos palos en las ruedas que algunos quieren poner".

"Se ha hecho lo correcto, se ha atendido a la demanda de la mayor parte de la sociedad andaluza. Vamos a dejar atrás años de mucho desatino, sobre todo esta última década, por parte de los gobierno socialistas. Es una responsabilidad histórica: nos van a mirar con lupa".