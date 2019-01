En libertad los 11 independentistas detenidos en Girona por desórdenes

Los once independentistas que han sido detenidos hoy en Girona por la Policía Nacional, acusados de desórdenes públicos, entre ellos los alcaldes de Verges y Celrà, han ido quedando en libertad a lo largo de la mañana y pocos minutos antes de las 15.00 horas ya estaban todos libres.



Cuando sean citados para declarar, los detenidos deberán presentarse ante el Juzgado de Instrucción número 4 de Girona, que instruye la causa por el corte de las vías del AVE del pasado 1-O, a raíz de una denuncia de Adif.



A medida que han ido saliendo en libertad, los independentistas han recibido gritos de ánimo de las más de 200 personas concentradas frente a la comisaría, entre ellos diputados y ediles de diversas formaciones.



Los dos alcaldes de la CUP detenidos, Ignasi Sabater, de Verges, y Dani Cornellà, de Celrà, han manifestado al salir de la comisaria que, como el resto de detenidos, se han acogido a su derecho a no declarar.



Ambos han explicado que les han tenido encerrados en los calabozos y Cornellà ha especificado que ha sido detenido cuando se dirigía a buscar al letrado Benet Salellas para acompañarle a la comisaría a apoyar a Sabater, pero que no le han esposado.



En cambio, el alcalde de Verges ha tenido que ser trasladado a un centro de asistencia primaria porque las esposas le han causado una herida, y tras serle vendada la mano, ha vuelto a la comisaría, según ha indicado.



Sabater ha atribuido estas detenciones "a la estrategia del miedo a la que ya nos tienen acostumbrados para intentar que nos quedemos en casa".



En este sentido, ha asegurado que "desde los pueblos estamos a favor del derecho a la autodeterminación y de la democracia y queremos hacer un llamamiento para que desde el primer día del juicio recuperemos el espíritu del 1 y del 3 de octubre de salir a las calles y, sobre todo, unirnos".



En esta línea, se ha manifestado también Cornellà, quien ha dicho que "no hay rendición y seguimos trabajando desde los pueblos para construir el proyecto colectivo que salió del 1-O. Que nadie piense que con estas operaciones, con estas cortinas de humo para criminalizar al independentismo, se para nada".